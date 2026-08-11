TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.08.2026 07:51 11 Tebax 2026 07:51
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.08.2026 08:03 11 Tebax 2026 08:03
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Pêşnûmeya “pêvajoyê” li Parlamentoyê hat qebûlkirin

Pêşnûme bi 468 dengên erê, 88 dengên nexêr û 6 dengên bêalî hat pejirandin. Piştî vê Parlamento heta 1ê Cotmehê ket betlaneyê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Pêşnûmeya “pêvajoyê” li Parlamentoyê hat qebûlkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Pêşnûmeya bi sernava "Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" ya weke “qanûna çarçoveyî” tê zanîn piştî li Lijneya Giştî ya Parlamentoyê hat nîqaşkirin, bi piraniya dengan hat pejirandin.

Pêşniyaryasaya bi 468 dengên erê, 88 dengên nexêr û 6 dengên bêalî hat qebûlkirin.

Pêşnûmeya “pêvajoyê” li Parlamentoyê ye
Pêşnûmeya “pêvajoyê” li Parlamentoyê ye
10 Tebax 2026

Tê pêşbînîkirin ku ev yasa ji bo pêvajoya çareseriya Pirsgirêka Kurdan bibe çarçoveyeke yasayî.

Pêşniyaryasa di encama hevdîtin û gotûbêjên li Lijneya Giştî de, bi piraniya dengan ji parlamentoyê derbas bû.

Pêşniyaryasaya bi 468 dengên erê, 88 dengên nexêr û 6 dengên bêalî hat qebûlkirin. Piştî vê Parlamento heta 1ê Cotmehê ket betlaneyê.

Metna pêşnûmeya “pêvajoyê” aşkere bû
Metna pêşnûmeya “pêvajoyê” aşkere bû
5 Tebax 2026

Yasa ji 12 madeyan pêk tê

Yasaya Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî, bi madeyên bicihkirinê re bi giştî ji 12 madeyan pêk tê.

Ji bo ku yasa were bicihkirin, şert hatiye danîn ku biryara Komîteya Ewlehiya Neteweyî (MGK) di Rojnameya Fermî de bê weşandin.

Pêşnûmeya "Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" li Komîsyona Dadê hat pejirandin
Pêşnûmeya "Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" li Komîsyona Dadê hat pejirandin
9 Tebax 2026

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî Qanûna Çarçoveyî Pêşnûmeya Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê