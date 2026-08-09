TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.08.2026 08:59 9 Tebax 2026 08:59
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.08.2026 09:07 9 Tebax 2026 09:07
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Pêşnûmeya "Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" li Komîsyona Dadê hat pejirandin

Tê pêşbînîkirin ku pêşnûme piştî 48 saetan biçe Civata Giştî ya Parlamentoyê da ku deng li ser were dayîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Pêşnûmeya "Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" li Komîsyona Dadê hat pejirandin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Xalên pêşnûmeya "Bihêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" di dengdanê de hatin qebûlkirin.

Ev pêşnûme ku di çarçoveya pêvajoya çareseriyê de wekî "yasaya çarçoveyê" tê naskirin, li Komîsyona Dadê ya Parlamentoyê hat gotûbêjkirin.

Di 5ê Tebaxê de Serokê Koma AKPê Abdullah Guler aşkere kiribû ku wan bi 360 îmzayan pêşnûmeya bi navê “Bihêzkirina Yekbûna Civakî û Hevgirtina Neteweyî” pêşkêşî Serokatiya Parlamemtoyê kiriye. Pêşnûme ji 12 xalan pêk tê û qanûn, sûcên avakirin an jî birêvebirina PKK û KCKyê, endamtiya rêxistinê, alîkariya bi zanebûn û propagandaya rêxistinê li xwe digire.

Piştî qebûlkirina xala 10an, hemû projeyasa hat pejirandin. Di civînê de ji ber îtirazên ÎYÎ Partiyê yên li ser xalan alozî zêde bû.

Partiyên siyasî dikarin îro heta saet 11:00an îtirazên xwe yên li ser biryara Komîsyonê bi awayekî fermî pêşkêş bikin.

Civîna ku 18 demjimêran berdewam kir, piştî qebûlkirina hemû xalan bi dawî bû.

Tê pêşbînîkirin ku pêşnûme piştî 48 saetan biçe Civata Giştî ya Parlamentoyê da ku deng li ser were dayîn.

Metna pêşnûmeya “pêvajoyê” aşkere bû
Metna pêşnûmeya “pêvajoyê” aşkere bû
5 Tebax 2026

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
pêşnûmeqanûn pêvajoya çareseriyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê