Özgür Özel’e “Akın Gürlek” soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dün akşam (8 Mayıs) Sözcü TV’de Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açtı.

Savcılık, Özel hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)" suçlamasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

Özel, Gürlek'e ait olduğunu söylediği tapu kayıtları hakkında, "İlk kez burada açıklayacağım. Toplam 16 tapu var, dördünü gösterdi, dördü de korkunç. Bu tapuların ID numaraları var. Kurum'a defalarca seslendim. Akın Gürlek'in 'Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?' dediği ve olumsuz cevap aldığını da biliyoruz" demişti.

Ayrıca Özel, Gürlek hakkında bir-iki hafta içinde bir basın toplantısı daha yapacaklarını, bu toplantıda açıklayacaklarının, bir bakanın görevine devam etmesine izin vermeyecek bilgiler içereceğini söylemişti.

Özel, Gürlek hakkında bir iddiada daha bulunarak "Akın Gürlek, Erdoğan ile kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da ‘Merak etmeyin, ben Erdoğan’ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar’ dediği söyleniyor. Ses kaydına alıyor telefon konuşmalarını. Akın Gürlek'in bilgi olarak verdiği 'İmamoğlu'nun babasının bahçesinde 10 küp altın bulduk' meselesi yalan ama Erdoğan'a 'Buldum, kanıtı bende, merak etme' diyor" ifadelerini kullanmıştı.

