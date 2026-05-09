ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 09.05.2026 13:32 9 Mayıs 2026 13:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.05.2026 13:35 9 Mayıs 2026 13:35
Okuma Okuma:  1 dakika

Özgür Özel’e “Akın Gürlek” soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki, "Erdoğan'ın telefonunu dinliyor. Erdoğan ile kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına 'Bana bir şey yapamazlar' diyor" ifadeleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel’e “Akın Gürlek” soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dün akşam (8 Mayıs) Sözcü TV’de Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açtı.

Savcılık, Özel hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A)" suçlamasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

Özel, Gürlek'e ait olduğunu söylediği tapu kayıtları hakkında, "İlk kez burada açıklayacağım. Toplam 16 tapu var, dördünü gösterdi, dördü de korkunç. Bu tapuların ID numaraları var. Kurum'a defalarca seslendim. Akın Gürlek'in 'Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?' dediği ve olumsuz cevap aldığını da biliyoruz" demişti.

Ayrıca Özel, Gürlek hakkında bir-iki hafta içinde bir basın toplantısı daha yapacaklarını, bu toplantıda açıklayacaklarının, bir bakanın görevine devam etmesine izin vermeyecek bilgiler içereceğini söylemişti.

Özel, Gürlek hakkında bir iddiada daha bulunarak "Akın Gürlek, Erdoğan ile kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da ‘Merak etmeyin, ben Erdoğan’ı da dinliyorum. Bana bir şey yapamazlar’ dediği söyleniyor. Ses kaydına alıyor telefon konuşmalarını. Akın Gürlek'in bilgi olarak verdiği 'İmamoğlu'nun babasının bahçesinde 10 küp altın bulduk' meselesi yalan ama Erdoğan'a 'Buldum, kanıtı bende, merak etme' diyor" ifadelerini kullanmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel akın gürlek
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git