Özgür Özel: Ara seçim sandığı kurulmalı, çok iddialı bir hamlemiz olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alındığı operasyon sonrası CHP Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

Bursa’daki operasyona tepki gösteren Özel, aylardır Bozbey’in AKP'ye katılacağı yönünde haberler yapıldığını belirtti ve Bozbey’in bunu reddettiğini söyledi. “Ya AK Parti’ye katıl ya hapse atıl deniyor. O da hapse atılmayı göze alırım ama Bursa’dan aldığım emaneti geri vermem diyor” dedi.

Erken seçim çağrısı

Yaşananların sadece CHP ile ilgili olmadığını söyleyen Özel, “Bu darbe milletin seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbedir. Çok partili demokratik sistem, hukukun üstünlüğü ve Atatürk’ten emanet olan Cumhuriyet’in en önemli kazanımı olan sandık tehlikededir” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a erken seçim çağrısı yapan Özel, “Bu milletin önüne seçim sandığını getir. Partim seçimden birinci parti ve iktidar olmazsa, cumhurbaşkanı adayımız kazanamazsa siyaseti o dakika bırakıyorum” dedi.

ABD’ye de tepki gösteren Özel, “CHP’nin başına örülen çorap milletin kafasına geçirilen çuvaldır. Talimat Amerika’dandır. Amerika izin verdiği için bunlar yapılabiliyor. Bu iddiayla burada duruyorum. Dokunulmazlığımı kaldırmak isteyen kaldırsın” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ara seçim konusunu görüşeceğini belirtti. “Bir ara seçim sandığı kurulmalı. Bu karar alındığında çok iddialı bir hamlemiz olacak” dedi.

Özel ayrıca Ekrem İmamoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu’nun halktan güçlü destek aldığını belirterek, “Millet birini istiyorsa ve sen devleti onun karşısına dikiyorsan bunun sorumlusu sensin” dedi.

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “Nisan ya da mayıs ayında sandığı getir. Kazanırsan güçlenerek devam et. Kaybedersen milletin kararına saygı duy” dedi.

Ara seçimle ilgili anayasal sürece dikkat çeken Özel, Meclis’in bu konuda adım atması gerektiğini söyledi. “Ara seçim yapılmalı. Bu güvence sağlandığında çok güçlü bir adım atacağız” dedi.

Ne olmuştu?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte aralarında aile üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi kapsadığı belirtildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

(EMK)