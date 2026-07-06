Özel, Deniz Göktaş'ın cezaevi koşullarını anlattı

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ı, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Özel, yaklaşık 45 dakika süren görüşmede Göktaş'ın moralinin yüksek olduğunu, cezaevi koşullarına ilişkin herhangi bir şikâyet dile getirmediğini söyledi. Göktaş'ın gözaltında çekilen kelepçeli görüntülerine ilişkin ise, "Beni 4-5 kez yürüttüler. Gülümseyen görüntülerimi kullanmadılar" dediğini aktardı.

Saymaz'ın haberine göre Özel, pazar günü saat 09.00'da gerçekleşen ziyarette Göktaş'ın kendisini görünce sarıldığını ve "Güç verdiniz, bana da moral oldu" diye konuştuğunu anlattı.

Özel, görüşme sırasında ortak tanıdıkları, Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle tutuklanan Doğu Demirtaş ve Göktaş'ın stand-up gösterileri üzerine sohbet ettiklerini söyledi.

Göktaş'ın ailesiyle de görüştüğünü belirten Özel, ziyaretin ardından annesi ve babasını telefonla aradığını dile getirdi.

"Tek kişilik koğuşta kalıyor"

Özel'in aktardığına göre Göktaş, tek kişilik koğuşta kaldığını, kısa süre içinde televizyon verildiğini ve cezaevi personelinin kendisine iyi davrandığını söyledi.

Göktaş, "Çok iyi davranılıyor ve şartlarım iyi. Şikâyet edebileceğim hiçbir şey yok" diye konuştu.

İlk günlerde zaman geçirmek konusunda zorlandığını söyleyen Göktaş'ın, televizyon ve kitapların verilmesiyle bu sıkıntının büyük ölçüde azaldığını anlattığı belirtildi.

"Film platosu gibiydi"

Özel, gözaltı sırasında servis edilen kelepçeli görüntülere ilişkin Göktaş'ın değerlendirmelerini de paylaştı.

Göktaş'ın anlatımına göre, elleri arkadan kelepçeli şekilde defalarca yürütüldü. Bu süreçle ilgili, "Beş kez yürüttüler. Önden çekimlerde hep gülümsedim. Gülümseyen görüntümü vermemek için arkadan çekilmişi vermişler. Film platosu gibiydi. Aynı sahneyi 4-5 kez yürüdük" dedi.

Özel de Göktaş'ın, kameralar yüzüne çevrildiğinde özellikle gülümsediğini, buna rağmen kamuoyuna arkadan çekilen görüntülerin servis edildiğini anlattığını aktardı.

"Yurt dışında kalmayı düşünmedim"

Gösterisinin ardından hedef gösterilmesi üzerine yaşanabilecekleri öngördüğünü söyleyen Göktaş'ın, buna rağmen Türkiye'ye dönmekten vazgeçmediği belirtildi.

Özel'in aktardığına göre Göktaş, "Ne yapacağım, dönmeyeceğim? Ben zaten kaçma niyetiyle gitmediğim için dönmem lazımdı, döndüm hemen" diye konuştu.

(EMK)