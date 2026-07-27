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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 15:18 27 Temmuz 2026 15:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 15:21 27 Temmuz 2026 15:21
Okuma Okuma:  1 dakika

Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine ret

İstanbul 5.Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk kararının usul ve yasalara uygun olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine ret
Fotoğraf: Arzu Aybat
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Mahkeme, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile ardından eklenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.

İstanbul 5.Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk kararının usul ve yasalara uygun olduğunu belirtti.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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