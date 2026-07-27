Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine ret
İstanbul 5.Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk kararının usul ve yasalara uygun olduğunu belirtti.
Mahkeme, "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile ardından eklenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.
İstanbul 5.Asliye Ceza Mahkemesi, tutukluluk kararının usul ve yasalara uygun olduğunu belirtti.
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