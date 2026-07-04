Deniz Göktaş'tan 'CHP'yi salın' açıklaması

Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' şüphesiyle soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, 2 Temmuz’da yurt dışı seyahatinden Türkiye’ye döndü. Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Ters kelepçeli fotoğrafı gündem olan ve tepki çeken Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Göktaş, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Gazeteci Barış Pehlivan, tutuklama kararı ardından Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile konuştuğunu aktardı. Kılıçdaroğlu'nun Göktaş'ı ziyaretini de aktaran Aslan, "Kendisiyle görüşen Kılıçdaroğlu’na 'CHP’yi salın' dedi" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan Deniz Göktaş, Çorlu, Karatepe "Kuyu Tipi" Cezaevi'ne sevk edildi

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, "Görüşme esnasında böyle bir cümle kurulmamıştır. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş’la görüşerek destek verdi" dedi.

Tartışmaların ardından açıklama yapan Deniz Göktaş'ın avukatları şunları dedi:

“Gazeteci Barış Pehlivan, bugün sosyal medya hesabından, Deniz Göktaş’ın avukatıyla yaptığı görüşmeye dayanarak iki bilgi paylaştı: Göktaş’ın tutuklama sonrası “Neşemizi çalamayacaklar” dediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’na da “CHP’yi salın” ifadelerini kullandığını aktardı.

Bu paylaşımın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve CHP’nin kurumsal sosyal medya hesabı, görüşmede böyle bir ifadenin kullanılmadığını belirterek iddiayı yalanladı.

Ancak daha sonra, şu anda tutuklu bulunduğu Karatepe Cezaevi’nde Deniz Göktaş’ı ziyaret eden avukatları aracılığıyla kamuoyuna aktarılan bilgiye göre Göktaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın” dediğini teyit etti.”

(FY)