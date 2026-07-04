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YT: Yayın Tarihi: 04.07.2026 09:12 4 Temmuz 2026 09:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.07.2026 09:45 4 Temmuz 2026 09:45
Okuma Okuma:  2 dakika

Deniz Göktaş'tan 'CHP'yi salın' açıklaması

Tutuklanan Komedyen Deniz Göktaş’ın, kendisiyle görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'na “CHP''yi salın” dediği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez ise iddiayı yalanladı. Cezaevinde Göktaş ile görüşen avukatları, söz konusu iddiayı sordu. Avukatlar, Göktaş’ın Kılıçdaroğlu'na “CHP'yi salın” dediğini teyit etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Deniz Göktaş'tan 'CHP'yi salın' açıklaması

Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' şüphesiyle soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, 2 Temmuz’da yurt dışı seyahatinden Türkiye’ye döndü. Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Ters kelepçeli fotoğrafı gündem olan ve tepki çeken Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Göktaş, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Gazeteci Barış Pehlivan, tutuklama kararı ardından Göktaş'ın avukatı Metin Aslan ile konuştuğunu aktardı. Kılıçdaroğlu'nun Göktaş'ı ziyaretini de aktaran Aslan, "Kendisiyle görüşen Kılıçdaroğlu’na 'CHP’yi salın' dedi" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan Deniz Göktaş, Çorlu, Karatepe "Kuyu Tipi" Cezaevi'ne sevk edildi
Tutuklanan Deniz Göktaş, Çorlu, Karatepe "Kuyu Tipi" Cezaevi'ne sevk edildi
3 Temmuz 2026

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, "Görüşme esnasında böyle bir cümle kurulmamıştır. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş’la görüşerek destek verdi" dedi.

Tartışmaların ardından açıklama yapan Deniz Göktaş'ın avukatları şunları dedi:

“Gazeteci Barış Pehlivan, bugün sosyal medya hesabından, Deniz Göktaş’ın avukatıyla yaptığı görüşmeye dayanarak iki bilgi paylaştı: Göktaş’ın tutuklama sonrası “Neşemizi çalamayacaklar” dediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’na da “CHP’yi salın” ifadelerini kullandığını aktardı.

Bu paylaşımın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve CHP’nin kurumsal sosyal medya hesabı, görüşmede böyle bir ifadenin kullanılmadığını belirterek iddiayı yalanladı.

Ancak daha sonra, şu anda tutuklu bulunduğu Karatepe Cezaevi’nde Deniz Göktaş’ı ziyaret eden avukatları aracılığıyla kamuoyuna aktarılan bilgiye göre Göktaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın” dediğini teyit etti.”

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Göktaş Kemal Kılıçdaroğlu CHP stand up
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