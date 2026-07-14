Özel yönetimi Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvurdu

*Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca mahkemeye başvurularak üç delegenin çağrı heyeti olarak atanması istendi.

*CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken, Özgür Özel yönetimi Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak çağrı heyeti atanmasını talep etti. 833 kurultay delegesi, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden sağlanması için noter onaylı olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden delegelerin imzaları, 17 Haziran 2026'da Genel Merkez'e teslim edildi ancak kurultay çağrısı yapılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken, Özgür Özel yönetimi Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kurultayın toplanması için "çağrı heyeti" atanmasını talep etti.

Başvuruya ilişkin paylaşılan bilgi notunda, CHP kurultay delegelerinden 833'ünün, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden sağlanması amacıyla noter onaylı ortak gündemli olağanüstü kurultay talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden delegelerin imzaları, CHP Tüzüğü'nde öngörülen 15 günlük süre içinde toplanarak 17 Haziran 2026'da Genel Merkez'e teslim edildi. Ancak bu tarihten sonra olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadığı ifade edildi.

Bunun üzerine, Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulduğu belirtilen açıklamada, isimleri daha sonra açıklanacak üç kurultay delegesinin, yalnızca olağanüstü kurultayı toplamakla görevli bir "çağrı heyeti" olarak atanmasının istendiği kaydedildi.

"Kurultay talebi yönetimin takdirine bağlı değil"

Bilgi notunda, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın emsal kararlarına atıf yapılarak, yeterli sayıda delegenin olağanüstü kurultay isteminin parti yönetiminin takdirine bırakılmadığı, bu iradenin hukuken bağlayıcı olduğu savunuldu.

Açıklamada, açılan davanın "833 kurultay delegesinin kanundan ve CHP Tüzüğü'nden doğan haklarının kullanılmasını sağlamak, parti içi demokratik işleyişi işletmek ve partinin en yüksek karar organı olan kurultayın toplanmasını temin etmek" amacıyla açıldığı ifade edildi.

Zeynel Emre: Yetkisi yalnızca kurultayı toplamak

CHP Sözcüsü Zeynel Emre de dün yaptığı açıklamada, mahkemenin görevlendireceği çağrı heyetinin yetkilerinin yalnızca olağanüstü kurultayın toplanmasıyla sınırlı olacağını söyledi.

Emre, "Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz. Mahkemenin görevlendireceği üç kişilik çağrı heyeti yalnızca kurultayı toplamakla görevli olur. Maaş dışında herhangi bir ödeme yapamaz, başka hiçbir idari işlem gerçekleştiremez" dedi.