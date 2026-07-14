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YT: Yayın Tarihi: 14.07.2026 15:53 14 Temmuz 2026 15:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.07.2026 15:58 14 Temmuz 2026 15:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Özel yönetimi Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvurdu

Başvuruya ilişkin paylaşılan bilgi notunda, CHP kurultay delegelerinden 833'ünün, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden sağlanması amacıyla noter onaylı ortak gündemli olağanüstü kurultay talebinde bulunduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özel yönetimi Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvurdu
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi / Burdur Mitingi
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*CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları devam ederken, Özgür Özel yönetimi Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak çağrı heyeti atanmasını talep etti. 833 kurultay delegesi, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden sağlanması için noter onaylı olağanüstü kurultay talebinde bulundu. Kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden delegelerin imzaları, 17 Haziran 2026'da Genel Merkez'e teslim edildi ancak kurultay çağrısı yapılmadı.

*Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca mahkemeye başvurularak üç delegenin çağrı heyeti olarak atanması istendi.

*Başvuruda, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına atıfla yeterli sayıda delegenin kurultay talebinin parti yönetiminin takdirine bırakılmadığı belirtildi. CHP Sözcüsü Zeynel Emre, çağrı heyetinin yetkisinin yalnızca kurultayı toplamakla sınırlı olacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken, Özgür Özel yönetimi Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kurultayın toplanması için "çağrı heyeti" atanmasını talep etti.

Başvuruya ilişkin paylaşılan bilgi notunda, CHP kurultay delegelerinden 833'ünün, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden sağlanması amacıyla noter onaylı ortak gündemli olağanüstü kurultay talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden delegelerin imzaları, CHP Tüzüğü'nde öngörülen 15 günlük süre içinde toplanarak 17 Haziran 2026'da Genel Merkez'e teslim edildi. Ancak bu tarihten sonra olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadığı ifade edildi.

Bunun üzerine, Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurulduğu belirtilen açıklamada, isimleri daha sonra açıklanacak üç kurultay delegesinin, yalnızca olağanüstü kurultayı toplamakla görevli bir "çağrı heyeti" olarak atanmasının istendiği kaydedildi.

"Kurultay talebi yönetimin takdirine bağlı değil"

Bilgi notunda, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın emsal kararlarına atıf yapılarak, yeterli sayıda delegenin olağanüstü kurultay isteminin parti yönetiminin takdirine bırakılmadığı, bu iradenin hukuken bağlayıcı olduğu savunuldu.

Açıklamada, açılan davanın "833 kurultay delegesinin kanundan ve CHP Tüzüğü'nden doğan haklarının kullanılmasını sağlamak, parti içi demokratik işleyişi işletmek ve partinin en yüksek karar organı olan kurultayın toplanmasını temin etmek" amacıyla açıldığı ifade edildi.

Zeynel Emre: Yetkisi yalnızca kurultayı toplamak

CHP Sözcüsü Zeynel Emre de dün yaptığı açıklamada, mahkemenin görevlendireceği çağrı heyetinin yetkilerinin yalnızca olağanüstü kurultayın toplanmasıyla sınırlı olacağını söyledi.

Emre, "Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz. Mahkemenin görevlendireceği üç kişilik çağrı heyeti yalnızca kurultayı toplamakla görevli olur. Maaş dışında herhangi bir ödeme yapamaz, başka hiçbir idari işlem gerçekleştiremez" dedi.

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP kurultay kurultay davası Zeynel Emre
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