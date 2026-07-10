Deniz Göktaş’ın "Ölü Deniz" gösterisi Lizbon'da

Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş için dayanışma buluşmalarından biri de Lizbon’du. Lizbon'da bir araya gelen yurttaşlar, Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisini birlikte izleyerek ifade özgürlüğüne destek verdi.

Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisine erişim engeli

9 Temmuz akşamı Lizbon’daki Má Língua’da düzenlenen dayanışma gösteriminde katılımcılar, hem Göktaş’a destek verdi hem de mizahın ve özgür düşüncenin önemine dikkat çekti.

“Neşemizi çalamayacaklar, neşemizi çoğaltıyoruz” çağrısıyla gerçekleşen buluşmada, Göktaş’ın yasaklanan gösterisi “Ölü Deniz” kalabalık bir izleyici grubuyla izlendi.

Organizasyonu gerçekleştiren gönüllüler, dayanışmanın yalnızca bir tepki göstermek değil; birlikte gülmeye, düşünmeye ve üretmeye devam etmenin de bir yolu olduğunu vurguladı.

Lizbon’daki gösterim, farklı ülkelerde yaşayan insanların sanat ve ifade özgürlüğü etrafında nasıl bir araya gelebildiğinin örneklerinden biri oldu.

(EMK)