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YT: Yayın Tarihi: 04.07.2026 15:42 4 Temmuz 2026 15:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.07.2026 15:50 4 Temmuz 2026 15:50
Okuma Okuma:  2 dakika

Dava avukatı, Deniz Göktaş'ın babası ile ilgili iddiaları yalanladı

Dava sürecinin avukatlarından Sadık Eral, söz konusu dosyada yalnızca iki sanığın bulunduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dava avukatı, Deniz Göktaş'ın babası ile ilgili iddiaları yalanladı
Fotoğraf: Arzu Aybat

Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinin ardından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, babası Kemal Göktaş hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.

İktidara yakın medya mecralarında Kemal Göktaş’ın, Çorum Katliamı sürecinde polis memuru Muzaffer Yeşilyurt’un yaşamını yitirdiği ve polis memuru Mehmet Bektaş’ın yaralandığı olaylarla ilişkilendirildiği öne sürüldü; ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Avukat yalanladı

Dava sürecinin avukatlarından Sadık Eral, Odatv’ye yaptığı açıklamada, söz konusu dosyada yalnızca iki sanığın bulunduğunu söyledi ve Kemal Göktaş’ın bu isimler arasında yer almadığını ifade etti.

Eral, polis memurlarının hayatını kaybettiği olayla ilgili yargılamada sanık olarak yalnızca Halkın Kurtuluşu Örgütü’nden A.R.Ö. ve G.K.’nin bulunduğunu belirterek, bu bilginin Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin ilgili kararlarında da açıkça görüldüğünü dile getirdi.

Kemal Göktaş’ın, bazı medya kuruluşlarında yer alan haberler nedeniyle yanlış bir şekilde olaylarla ilişkilendirildiği ve hedef gösterildiği ifade edilirken, yapılan açıklamalarla birlikte bu iddiaların hukuki kayıtlarda karşılığının bulunmadığı vurgulandı.

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(EMK)

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