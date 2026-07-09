ÖHD’den Marmara hapishaneleri raporu: Ayrımcı infaz politikalarına ve tecride son verilsin

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, Ocak – Haziran 2026 dönemini kapsayan Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu’nu paylaştı.

İHD’den ‘kuyu tipi’ hapishaneler için kapatma çağrısı: "Bu mimari bir işkencedir"

Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, İstanbul (Marmara/Silivri, Bakırköy, Metris, Maltepe, Ümraniye), Gebze, Düzce, Sakarya ve Bolu’daki 18 ceza infaz kurumunu kapsayan rapor; avukat ziyaretleri, mahpus mektupları ve aile görüşmelerinden elde edilen verilerle hazırlandı.

ÖHD, hapishanelerdeki yapısal sorunların kronikleştiğini belirterek, infaz rejiminin giderek daha cezalandırıcı bir karaktere büründüğünü vurguladı.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

Marmara 5 Nolu L Tipi: 18 kez anjiyo olan ve 8 stenti bulunan; kalp yetmezliği, KOAH ve diyabet hastası M.E.T., Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) "cezaevinde kalabilir" raporu sonrasında 24 Mart 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Kelepçeli Muayene ve Ring Çilesi: Bolu, Edirne ve Kocaeli başta olmak üzere birçok hapishanede mahpuslara çift kelepçe ve kelepçeli muayene dayatıldığı, bu uygulamayı kabul etmeyenlerin tedavi edilmeden geri getirildiği belirtildi. Mahpusların ring araçlarının dar bölmelerinde ve hastane nezathanelerinde saatlerce bekletildiği aktarıldı.

Ağız İçi Arama Dayatması: Düzce T Tipi Hapishanesi'nde hasta mahpuslar S.T. ve F.K.'nin, jandarma tarafından dayatılan ağız içi arama uygulamasını reddettikleri için hastaneye götürülmedikleri ve üstüne aile görüş yasağı cezası aldıkları raporda yer aldı.

Metris R Tipi: İki kolu ampute olan ve tek başına hayatını idame ettiremeyeceğine dair ATK raporu bulunan E.A.'nın infazının ertelenmediği vurgulandı.