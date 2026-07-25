Kocaeli’de Kürtçe stand-up gösterisine bürokrasi engeli: Oyuna iki saat kala yasak, 8 dakika kala izin

Kürt tiyatrocu Bahoz Özsunar, günlerdir hazırlıklarını yaptığı ve yüzlerce biletin satıldığı gösterisi için dün Dilovası Kültür Merkezi’nde hazırlıklarını yaparken, oyuna iki saat kala emniyetten arandığını ve oyunun oynanamayacağını kendilerine iletildiğini belirtti.

Bakanlık: Bizce sorun yok

Yasağa ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmezken, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanlığı’nı aradı. Bakanlık, “bizce sakıncası yok, oynayabilir” yanıtı gelince bu kez emniyet ve Kaymakamlık, sorunun Dilovası Belediyesi’nden kaynaklandığını ifade etti. Belediyeden de olumlu yanıt alan Bahoz Özsunar, gösteri hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu sırada Özsunar, salona polislerin girdiğini, belediye tarafından oyunun yasaklandığını kendilerine ilettiğini söyledi.

Daha sonra belediye başkanı ile iletişim kuran Özsunar, belediye ve emniyet tarafından oyunun oynanmasına 8 dakika kala, 19.52’de, herhangi bir sorun olmayacağını, oyunun oynanabileceğini yanıtını aldı. Kürt tiyatrocu Özsunar, yaşananlara tepki gösterdi ve sahneden çekildi.

"Kürt diline karşı bu tutumu reddediyoruz"

Yaşananları Bianet’e değerlendiren Özsunar, “Bu olaylar yaşanırken salonda izleyici kalmadı. Kürt diline ve kültürüne karşı bu tutumu kabul etmiyoruz. Bir ay önce başvurmuzu yaptık. Dün Dilovasına gittik. Saat 15.00’da emniyet aradı. Arkadaşımızla emniyete gittik. 16.15’te ‘on dakiyaya netleşir’ dediler. 16.52’de ‘hal oldu’ dediler. Sonra salona gittik. Hazırlıklarımızı yaptık. Daha sonra polisler içeriye girdi, bize oynayamayacağımızı söylediler. ‘Belediye yasakladı’ dediler. Belediyeyi aradık, ‘bizlik bir sorun yok’ dediler. En nihayetinde bize izin vermediler. Belediye, Kaymakamlığa, Kaymakamlık İçişleri Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı emniyeti suçladı. O sırada valilikle de görüştük. Saat 19.52’de beni aradılar, emniyet, valilik ve Bakanlık ‘sorun yok’ dediler, belediye başkanı aradı, özür diledi. Ancak artık geç olmuştu ve yıpratıcı bir süreçti” dedi.

"Kürt kurumlarını ve temsilcilerini not ettik"

“Kürt diline ve kültürüne karşı bu tutumu reddediyoruz” diyen Özsunar, şu ifadeleri kullandı: “Kürt diline yapılan bu terbiyesizliği kabul etmiyorum, herkes Kürt diline saygı göstermeli. Devletin Kürt diline yaklaşımı bu mu olmalı? İnsanların çoğu geri döndü. Bu kitleye, Kürt sanatına karşı terbiyesizliği kabul etmiyorum. Oyuna sekiz dakika kala ‘gelin oynayın’ diyorlar. Kürt STK’larının bu kadar sessiz kalmasını da kabul etmiyorum. Deniz Göktaş olayında Kürt kurumları ve temsilcileri ortalığı ayağa kaldırdılar, konu Kürtçe ve Kürt kültürü olunca, çabalarımıza rağmen kimseden ses çıkmadı. Bunu da not ettik.”

"Kürtçeye yönelik yasak utanç verici"

Bahoz Özsunar, ayrıca yasak kararını sosyal medya hesabında Kürtçe yaptığı açıklama ile şu sözlerle duyurdu:

“Dün bir oyunumuz olacaktı. Büyük bir ilgi vardı. Ancak yine gerekçesiz olarak oyunumuz yasaklandı. Biz hazırlıklarımızı yaparken, bize yasaklandığını söylediler salonu boşaltmamızı istiyorlar. Biz gerekirse kaldırımda, sokakta oyunumuzu oynarız. Ancak bir barış süreci varken, devletin Kürtçeye karşı tutumu maalesef bu şekildedir. Biz böyle nasıl bir barışı inşaa edeceğiz. Bilemiyorum. Kürtçeye yönelik yasaklar utanç verici.”

(FY)