HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.03.2026 09:27 20 Mart 2026 09:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.03.2026 09:43 20 Mart 2026 09:43
Okuma Okuma:  1 dakika

İHD’den ağır hasta mahpus Çam’a dair açıklama: Yaşam hakkı ihlal ediliyor

İHD Merkezi Hapishane Komisyonu, ağır hasta mahpus Mehmet Emin Çam’ın cezaevinde tutulmasının başta yaşam hakkı olmak üzere birçok ihlale yol açtığını kaydetti.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

İnsan Hakları Derneği (İHD) Merkezi Hapishane Komisyonu, cezaevinde iki kez kalp krizi geçiren ağır hasta mahpus Mehmet Emin Çam’ın 19 Mart sabahı götürüldüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde mevcut hastalıklarına ek olarak Verem (Tüberküloz) teşhisi konulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, cezaevinde kritik sağlık durumuna rağmen Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından 3 Aralık 2025’te “Cezaevinde kalabilir” yönünde rapor verildiğinin ve infaz erteleme talebinin 10 Mart 2026’da reddedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunun 16’ncı maddesi gereği ağır hastalık veya engellilik hali nedeniyle ceza infazının ertelenmesi mümkündür” denildi.

Yaşam hakkı ihlali

Mevcut sağlık durumu dikkate alındığında mahpus Çam’ın cezaevinde tutulmasının yaşam hakkı başta olmak üzere birçok hak ihlaline sebebiyet verdiğine dikkat çekilen açıklamada, “İnsan Hakları Derneği olarak girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna bildiriyor; başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumları ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
insan hakları derneği ihd Mehmet Emin Çam mahpus hakları
