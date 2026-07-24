İstanbul Barosu: UCM’nin Netanyahu kararı uygulansın

Türkiye'nin farklı barolarından çok sayıda avukatın katılımıyla, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun da yer aldığı basın toplantısında, "Uluslararası Ceza Adaletinin Etkin Uygulanması ve Benjamin Netanyahu Hakkındaki Yakalama / Kırmızı Bülten Sürecinin Takibine İlişkin Ortak Çağrı" kamuoyuyla paylaşıldı.

Roma statüsü onaylanmalı

Toplantıda konuşan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Baroların yalnızca ulusal hukuk alanında değil, uluslararası düzeyde de insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38. maddesinde yer alan düzenlemenin, Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olma iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirten Kaboğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Roma Statüsü'nü onaylayarak bu süreci tamamlaması gerektiğini söyledi.

Kaboğlu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 21 Kasım 2024 tarihinde Benjamin Netanyahu hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yakalama kararı verdiğini, ayrıca İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin davada 14 Temmuz 2026 tarihli ara kararıyla Netanyahu hakkında Interpol Kırmızı Bülteni çıkarılması yönünde işlem yapılmasına hükmettiğini hatırlattı.

Her iki kararın da uluslararası ceza adaletinin işletilmesi bakımından büyük önem taşıdığını belirten Kaboğlu, "Görevde bulunan bir başbakanın yargılanmasını engelleyen herhangi bir hukuk kuralı bulunmamaktadır. Bu nedenle sürecin geciktirilmeden işletilmesi gerekir" dedi.

Hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde ele alınmalı

Basın toplantısında açıklanan ortak çağrıyla, şunlara yer verildi:

"Interpol Genel Sekreterliği'nin, Netanyahu hakkındaki başvuruyu siyasi değerlendirmelerden bağımsız olarak uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde ele alması,Uluslararası Ceza Mahkemesi Taraf Devletler Meclisi'nin, taraf devletlerin yakalama ve teslim yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini sağlaması, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsızlığını koruyacak somut adımlar atması, Birleşmiş Milletler ve insan hakları mekanizmalarının, Gazze'de işlenen uluslararası suçlara ilişkin delillerin korunması ve sorumluların yargılanması için etkin girişimlerde bulunmalı."

Ortak hukuk heyeti oluşturma çağrısı

Çağrıda ayrıca Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, hukuk fakülteleri, insan hakları kuruluşları ve uluslararası hukuk örgütlerine de süreci izleme, gerektiğinde Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde amicus curiae (mahkemenin dostu) görüşü sunabilecek ortak bir hukuk heyeti oluşturma çağrısı yapıldı.

Basın toplantısının sonunda konuşan Kaboğlu, açıklanan metnin yalnızca Netanyahu'nun yargılanmasına ilişkin bir talep olmadığını belirterek, "Bu çağrı; bütün mağdurlar için, ayrım gözetmeksizin hukukun uygulanması çağrısıdır. Aynı zamanda kolektif barış hakkını güçlendirme iradesidir" ifadelerini kullandı.

Ortak çağrının yaklaşık 200 avukat tarafından imzalandığını, imzaların artarak devam ettiğini söyledi.

(FY)