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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 12:03 27 Temmuz 2026 12:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 09:24 28 Temmuz 2026 09:24
Okuma Okuma:  2 dakika

Mahpuslar, satın aldıkları eşyaları neden sevk edildikleri yeni hapishaneye götüremiyor?

Hapishaneler arası nakil süreçlerinde mahpusların kendi satın aldıkları kişisel eşyalara erişememesi ve gittikleri yeni kurumda aynı eşyaları tekrar satın almak zorunda kalması, mahpus aileleri için büyük bir yük haline geliyor.

Ferhat Yaşar
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Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar
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Görseli Büyüt
Mahpuslar, satın aldıkları eşyaları neden sevk edildikleri yeni hapishaneye götüremiyor?
Fotoğraf: Arşiv
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Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Savunuculuk Koordinatörü Melis Gebeş, mahpusların hapishane nakilleri sırasında kendi imkânlarıyla satın aldıkları buzdolabı ve televizyon gibi eşyaları yanlarında götürememeleri, idari usullerin etkili işletilememesinden kaynaklandığını söyledi.

"Mevzuat koruyor ama uygulama farklılaşıyor"

CİSST Savunuculuk Koordinatörü Melis Gebeş, mahpusların nakil sırasında eşyalarının taşınmasının Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik ile teminat altına alındığını hatırlattı.

Yönetmeliğe göre nakli gerçekleştiren idarenin, mahpusun eşyalarını ayrıntılı bir tutanakla kaydetmek ve yeni hapishaneye ulaştırmakla yükümlü olduğunu ifade eden Gebeş, "Ancak mahpuslar nakledildikleri kurumlara yeniden eşya satın almak zorunda kalıyor" dedi.

"İdari işlemin maliyeti mahpusa ve ailesine yüklenemez"

Nakil işlemlerinin mahpusun iradesi dışında gelişen idari bir süreç olduğunun altını çizen Gebeş, şunları söyledi:

"Hapishanelerde kullanılan televizyon, buzdolabı gibi eşyalar büyük ölçüde mahpuslar veya aileleri tarafından temin edilmektedir. Nakil sonrasında bu eşyaların yeni hapishanede kullanılamaması, aynı ihtiyaçların yeniden karşılanmasını gerektirmekte ve aile bütçesi üzerinde ilave bir yük oluşturmaktadır. İdari bir işlemden kaynaklanan ekonomik sonuçların mahpuslara ve ailelerine yüklenmesi kabul edilebilir değildir."

"Bağış zorunluluğu ve satış iddiaları belgelenmeli"

Gebeş, mahpus olmanın mülkiyet hakkını ortadan kaldırmadığını ve nakil süreçlerinin ilave bir mağduriyete dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Mevzuatta eşyaların idareye bağışlanmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığını belirten Gebeş, "Kişisel eşyalara ilişkin tüm işlemler şeffaf ve denetlenebilir biçimde yürütülmelidir. Eşyaların hangi gerekçeyle götürülemediği, nasıl muhafaza edildiği ve sonrasında hangi işleme tabi tutulduğu açıkça belgelenmelidir" dedi.

"Güvenlik gerekçesi ölçülü ve orantılı olmalı"

Gebeş, nakil süreçlerinde yaşanan mülkiyet ve ekonomik hak ihlallerinin önüne geçilmesi için Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne şu çağrıyı yaptı:

"Mevcut kuralların tüm hapishanelerde aynı usul ve standartlarla uygulanması sağlanmalı, kurumlar arası uygulama farklılıkları giderilmelidir. İnfaz personelinin bu konudaki yükümlülükleri hakkında düzenli eğitilmesi ve uygulamanın etkin biçimde denetlenmesi gerekmektedir. Eşyaların kaybolması, zarar görmesi veya teslim edilmemesi durumunda başvuruların hızla sonuçlandırılması ve oluşan zararların tazmin edilmesi sağlanmalıdır."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
İNSAN HAKLARI tutuklu mahpus aileleri
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
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bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

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