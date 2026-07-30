Numan Kurtulmuş: Yeni Yasa PKK’nin feshinin tespitiyle yürürlüğe girecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Barış ve Demokratik Toplum sürece dair açıklama yaptı.

İktidar süreci "Terörsüz Türkiye" adlandırıyor.

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Kurtulmuş, "Bu yasayla asla Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacak. Yeni dönemin kapıları bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak" diye konuştu.

"Bu yasayla asla Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacak" diyen TBMM Başkanı, yasanın PKK'nin feshinin tespitiyle yürürlüğe gireceğini söyledi.

Kurtulmuş, "Hedefimiz terörsüz Türkiye'dir. Yasa çalışmalarının sonuna gelindi. Terörü tarihin çöplüğüne atıyoruz. Ortaya konulacak yasa asla genel af mahiyetinde değildir. Yasayla birlikte yeni dönemin kapısı açılacak. Yasa, feshin tespitiyle yürürlüğe girecek" dedi

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Güncellenecek.

(EMK)