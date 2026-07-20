Zübeyir Aydar: Çerçeve yasa önerilerini Öcalan'a ve devlete ilettik

Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde kritik bir aşamaya geçilirken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, AKP ve MHP yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerin ardından bugün İmralı’ya gitti. Heyet, Öcalan ile yapacağı görüşmede “çerçeve yasa” önerilerini sunacak ve değerlendirmelerini alacak. Çerçeve yasanın ise Temmuz ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor.

"Çerçeve yasa, çözümün önünü açmalı"

KCK Yürütme Kurulu üyesi Zübeyir Aydar, süreç ve çerçeve yasa ile ilgili Ajansa Welat’a konuştu. Çerçeve yasanın Kürt sorununun çözümü için güçlü bir hukuki zemin oluşturması gerektiğini belirten Zübeyir Aydar, şu ifadeleri kullandı:

“Kürt sorunu yüzyıllardır süregelen büyük bir sorundur ve tek bir yasayla çözülemez. Ancak bu çerçeve yasa, çözümün önünü açmalı ve temelini oluşturmalıdır. Anayasa’dan başlayarak Türkiye’nin tüm mevzuatı gözden geçirilmelidir. Hapishaneler boşaltılsa veya ülkeye dönüşler sağlansa bile dil, kültür ve kimlik üzerindeki engeller kaldırılmadıkça sorun çözülmüş olmaz. Görüşme ve müzakere koşullarının netleşmesi gerekiyor. Devlet, Sayın Öcalan’ı muhatap ve başmüzakereci olarak görüyor. Ancak iki aydır kendisiyle görüşme yapılmıyor. Başmüzakerecinin statüsü güvence altına alınmadan ve iletişim kanalları tamamen açılmadan sağlıklı bir çözüm üretilemez. Bahsettiğimiz yasa, ilk adım olarak bu statüyü ve çalışma koşullarını netleştirmelidir."

"Kimse cezaevinde kalmamalı"

Yasanın taraflar arasında uzlaşıyla çıkması gerektiğini belirten Aydar, sözlerine şöyle devam etti:

"Önerilerimizi Önder Apo’ya ve devlete sunduk. Basına yansıyan haberlerde yasanın ‘yürütme ve yürütme dışı’ gibi ayrımlara tabi tutulacağı söyleniyor. Bu yaklaşım çözümle uyuşmaz. Sorun çözülecekse Önder Apo dahil kimse cezaevinde kalmamalı, demokratik siyasete katılanlar yargılama tehdidinden muaf tutulmalıdır. Mesele sadece ‘silahların bırakılması’ değildir; insanların siyaset yapma kanalları açılmalı, silahlanmaya yol açan nedenler ortadan kaldırılmalıdır. Eğer yasa karşılıklı uzlaşıyla çıkarılmazsa bir ‘pişmanlık yasasına’ dönüşür ve ilerleme sağlamaz. Çerçeve yasa taslağı ne bizim ne de DEM Parti’nin elinde bulunmuyor. Sayın Öcalan’a gönderilip gönderilmediğini ise bilmiyoruz. Hareketimiz, çerçeve yasaya dair kendi önerilerini Sayın Öcalan’a sundu aynı şekilde devlete de iletti. AKP basınına yansıyan kulis bilgilerine göre, yasanın ‘yönetici kadrosu’ ve ‘yönetici dışındakiler’ şeklinde bir ayrıma gideceği iddia ediliyor. Bu yaklaşım çözüm anlayışıyla bağdaşmaz. Yasa konusunda taraflar olarak ortak bir uzlaşıya varmalıyız. Eğer bu sorunu gerçekten çözeceksek, Sayın Öcalan da dahil olmak üzere kimse cezaevinde tutulmamalıdır. Demokratik siyasete katılanlar hiçbir soruşturma veya yargılamaya tabi tutulmamalı, yasa herkesi kapsamalıdır.”

(FY)