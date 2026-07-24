Ayşegül Doğan'dan "Çerçeve Yasa" açıklaması: Son aşamadayız

*İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından "çerçeve yasa" taslağının siyasi partilerin ortak konsensüsüyla Meclis'e geleceğini açıkladı. Doğan, taslak hazırlıklarının son aşamada olduğunu, siyasi partilerin görüşleri alınarak büyük bir siyasi uzlaşma ile planlandığını belirtti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere dair konuştu.

Doğan, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında önemli temasların olduğunu söyledi, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin önemine dikkat çekti. Doğan, “çerçeve yasanın” siyasi partiler tarafından ortak bir konsensüs ile Meclis'e geleceğini ve önümüzdeki günlerde taslağın hazırlanacağını söyledi.

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmede yasal çerçeveye dair istişarelerde bulunulduğunu belirten Doğan, "Bu taslağın hazırlanması için son aşamadayız diyebiliriz. Hazırlıklar tamamlanıyor, siyasi partilerin önerileri, görüşleri de alınarak görüş ayrılıkları olsa da büyük bir siyasi uzlaşmayla, taslağın Meclis'in gündemine gelmesi ile ilgili bir planlama yapılıyor" dedi.

“Henüz takvim yok”

Taslağın Meclis'e ne zaman geleceğine dair takvimin netleşmesi ile beraber Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklama yapacağını söyleyen Doğan, siyasi partilerin taslağa ilişkin tutumlarını bu açıklamadan sonra yapacaklarını söyledi.

Doğan, Abdullah Öcalan tarafından yapılan açıklamaya atıfta buldu ve şöyle dedi: “Süreç ilerliyor, durağanlık aşılmaya çalışılıyor ve sürecin monoton haline bir hız kazandırmak için herkes bulunduğu yerden yapıcı, ön açıcı çaba sarf ediyor. Sayın Öcalan da bu gayretin en başta muhataplarından biri bu çabasını sürdürdüğünü de heyetimize aktarmış.”

"Çerçeve yasa" taslağının yeni bir evreye geçişin başlangıcı ve bir dizi yeni yasal düzenlemenin startı olacağını söyleyen Doğan, "Bu ilk düzenleme, devamında gelecek yasaların da referansı olacak. Yine 2 yıllık süreçte en çok tartışılan konuyu hukuki belirsizliği de bu yasal düzenleme gidermiş olacak” dedi.

Numan Kurtulmuş’un açıklamalarını hatırlatan Ayşegül Doğan, tasarının ne zaman Meclise geleceği konusunda net bir takvim olmadığını belirterek, “Meclis'in çalışma süresi göz önünde bulundurulduğunda en seri şekilde Meclis gündemine gelmeli” dedi. Ayşegül Doğan, “Ancak henüz tarafımıza iletilmiş bir takvim yok” diye de belirtti.

Sürecin başından beri yaşanan gelişmeleri sıralayan Ayşegül Doğan, “Şimdi de bir yasa yapımı aşamasındayız. Tüm bu evreler sürecin kritik olduğu kadar tarihi ve önemli evreleriydi. Şimdi hazırlıkları tamamlanmak üzere olan yasa ise demokratik çözümün itici gücü olacak” dedi.

Doğan, “Kök yasa ise bütünlüklü demokratikleşme programının ilk halkası olarak değerlendirilmeli ve demokratik çözüm yolunda yeni bir kapı aralayacak ilk yasal düzenlemenin, hukuki eşiğin en kritik adımlardan birinin atılması olarak değerlendirilmeli” dedi.

Taslağın henüz Meclise gelmediğini ve basının bu anlamda yapıcı bir dil kullanmasının önemli olduğunu söyleyen Doğan, şöyle dedi:

“Pozitif bir dil gerektiriyor. Eğer biz ülkeye dönüşten bahsediyorsak: O halde bundan korkulmamalı. Aksine bunun için daha çok cesaret gösterilmeli ve daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı daha yapıcı bir dil konusunda da özenli olmak gerekiyor. Eş Genel Başkanlarımız da pazartesi günü itibariyle siyasi partileri ziyaret edecekler. Muhalefetinden iktidarına herkesle konuşmak, görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak, yeni evreye ilişkin istişarelerde bulunmak ve bilgilendirmeler yapmak kapsamında bu görüşmeler yapılacak. Bu kapsamda önümüzdeki hafta bir takım görüşmeler yapacaklar."

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(EMK)