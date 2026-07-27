Karasu: Çerçeve yasa taslağı üzerinde bir uzlaşma gerçekleşmiş görünüyor

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Medya Haber'de yayınlanan özel bir programda Meclis’e gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin konuştu.

Taslağı beklediklerini belirten Karasu, şunları söyledi:

"Biz de taslağı bekliyoruz. Bir ara bir taslak dolaşıma sokuldu, basın üzerinden bize de geldi. Tabii o taslağın kabul edilecek yanı yoktu. Taslak üzerinde çalışılarak bir uzlaşma gerçekleşmiş görünüyor. Özellikle mesela ‘terör örgütü’ gibi bir kavramın kullanılması, böyle bir süreç açısından... Partiyi feshettik, Türkiye’ye karşı silahlı mücadeleyi sonlandırdık. Süreci zaten doğru buluyoruz, destekliyoruz. Önder Apo’nun dediği gibi bu bir başlangıçsa, bir kapı açılıyorsa, en azından önümüzdeki dönemde yeni gelişmelerin, yeni adımların ön adımı olacaksa tabii ki biz de süreci teşvik eden bir yaklaşım içinde oluruz. Ama tabii taslağı bekliyoruz. Gördükten sonra tutumumuzu da açık ve net ortaya koyarız."

Abdullah Öcalan’ın özgür olması gerektiğini ifade eden Karasu, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi yeni İmralı’da tartışılan taslakta bu konulardaki tartışmalar vardı. Farklı görüşler vardı. Bunlar nasıl ortaklaştırıldı, hangi ortak noktada buluşuldu bunları tam bilmiyoruz. Ama şu açık, Önder Apo’nun durumu eskisi gibi olamaz. Mümkün değil. Eskisi gibi olursa bu ilerleme süreci yürütülemezdi. Hem kamuoyuyla ilişkisi olmayacak, basınla topluma seslenmeyecek, bizimle ilişkisi olmayacak. Bugüne kadarki durum sürerse tabii ki bu süreç gereğince ilerlemez. Bunu devletin de bilmesi gerekiyor. Artık bu konuda bir adım atılması gerekiyor. Biz zaten Önder Apo’nun özgürlüğünü hedefliyoruz. Bu hedefimizdir. İlk önce özgür ve serbest çalışır olması, ardından da çok uzamadan Önder Apo’nun özgür olması gerekiyor.”