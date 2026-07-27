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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 17:20 27 Temmuz 2026 17:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 17:31 27 Temmuz 2026 17:31
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AKP Sözcüsü Çelik'ten çerçeve yasa açıklaması: İnce işçilik aşamasındayız

Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Hazırlıklarımız devam ediyor. Sürekli toplantı yapıyoruz. Bazen sabah ve akşam toplantılar yapıyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
AKP Sözcüsü Çelik'ten çerçeve yasa açıklaması: İnce işçilik aşamasındayız
Fotoğraf: AA
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik, "Yeni bir aşamaya geldik. Bu aşama silah bırakma için bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Çok sayıda toplantı yapıyoruz. Siyasi, hukuki boyutları olan, çok kapsamlı bir süreç" ifadelerini kullandı.

"Yıkıcı eleştiriler zararlıdır"

"Daha ince işçilik aşamasındayız" diyen Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması önemli ama oluşturulan politik atmosfer önemli. Bu süreçte katkılar çok değerli, yapıcı eleştiriler de öyle. Yıkıcı olan eleştiriler ise son derece zararlıdır. Zaman propaganda zamanı değil. Zaman doğru dille her bir vatandaşımıza ulaşacak zamandır. Tek rengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu bir siyasal yaklaşımın ortaya koymanın zamanıdır. Aşırılıklardan kaçınmak en temel ilke olmalı. Bu aşırılıklardan kaçınma herkesin dikkat etmesi gereken konudur. Her ne olursa olsun bir bu meseleyi ana yolda tutup yan yollara sapmasını engelleyeceği dedik. Meclis'teki komisyona katılan bütün partiler, pozitif dil kullananlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik noktadır. Kaldıraç artık bunu yerine yerleştirecek yere kaldırdı ve bunu yörüngesine oturtmak gerekiyor."

"Duyarlı olmak gerek"

Elsıkışarak konuşmanın zamanı olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

 "Sokaktaki kardeşliğin en sıkıntılı zamanlarda birlik beraberlik ruhunun bu meselelere yansıtılması gerekiyor. Bir takım ispat çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Devletin niteliklerinden ve milletin hassasiyetinden verilen taviz yoktur. Bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi zeminde bulacağı bir noktaya ulaşılacaktır. Bir takım emperyalist odaklar var. Herkesin kendi sokağında aşırı yaklaşımlar olabilir ama Cumhuriyet meydanında buluşunca orada daha geniş ölçeğin var olduğunu göreceğiz. Bugün sıkılı yumruklarla değil el sıkışarak konuşma zamanıdır. Zor meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek önümüzdeki tarihsel ufuklar için kol kola yürüyüşlerin başlangıcı olacak. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız devam ediyor. Sürekli toplantı yapıyoruz. Bazen sabah ve akşam toplantılar yapıyoruz."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çerçeve yasa çözüm süreci AKP Sözcüsü Ömer Çelik
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