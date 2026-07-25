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YT: Yayın Tarihi: 25.07.2026 10:02 25 Temmuz 2026 10:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.07.2026 10:13 25 Temmuz 2026 10:13
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Gürlek’ten çerçeve yasa açıklaması: 15 maddelik taslak haftaya Meclis’te

“Burada genel af düzenlemesi yok. Şahsa özel bir düzenleme yok. Şu anki pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gürlek’ten çerçeve yasa açıklaması: 15 maddelik taslak haftaya Meclis’te
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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Adalet Bakanı Bakan Gürlek, dün (24 Temmuz) TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gürlek, mevcut çözüm sürecinin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, bunun “millî birlik ve kardeşlik” projesi olduğunu ifade etti.

TRT Haber’in aktardığına göre Gürlek, özellikle çerçeve yasayı kapsayan açıklamasını şöyle sürdürdü:

Terörsüz Türkiye süreci güzel bir aşamaya geldi bildiğim kadarıyla. Sayın Meclis Başkanımız Numan Bey de bir açıklama yaptı. Önümüzdeki hafta önce Adalet Komisyonu’na gelecek daha sonra da Meclis’te Genel Kurula gelme aşamasına geldi.

Bildiğim kadarıyla bir 15 maddelik bir metin var. O süreci Meclis takip ediyor, biz dahil değiliz. Sadece biz teknik olarak, Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapılması aşamasında öneri sunabiliyoruz istedikleri şekilde. Ama bir an önce bu sürecin tamamlanması lazım. 

Burada genel af düzenlemesi yok. Şahsa özel gibi bir düzenleme yok. Bunlar Meclis’in takdiri. Yani genel affa ilişkin şu an bir düzenleme, bir çalışma yok. Ama Meclis biliyorsunuz ne zaman kanun düzenlenirse gündeme gelebilir. Ama şu anki bu pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin bir düzenleme var.

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Birimi: 28 cinayet aydınlatıldı

Faili meçhul dosyalara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da konuşan Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Birimi kurulduğunu anımsatarak, bugüne kadar 20-25 yıl önce işlenmiş 28 cinayetin aydınlatıldığını aktardı.

Gürlek, 680 civarında dosyanın büroya alındığını ve büroda Uğur Mumcu, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok’un dosyalarının da bulunduğunu belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
akın gürlek barış ve demokratik toplum süreci çerçeve yasa Genel af faili meçhul cinayetler Uğur Mumcu çetin emeç Bahriye Üçok
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