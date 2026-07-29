DEM Parti MYK’si 'çerçeve yasa' gündemiyle toplandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığında, DEM Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

MYK’nin, toplantıda siyasal süreç, Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenen "çerçeve yasa" taslağı, 5-6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Büyük Kongre Konferansı ve 20 Eylül’de yapılması planlanan 5'inci Olağan Büyük Kongreye ilişkin devam eden çalışmaların ele alınacağı öğrenildi.

Toplantıda ayrıca DEM Parti'nin 15 günlük planlaması ele alınacak.

(FY)