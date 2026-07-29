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YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 10:59 29 Temmuz 2026 10:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 11:01 29 Temmuz 2026 11:01
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti MYK’si 'çerçeve yasa' gündemiyle toplandı

DEM Parti MYK’si, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Meclis'e gelmesi beklenen "çerçeve yasa" taslağı gündemiyle bir araya geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti MYK’si 'çerçeve yasa' gündemiyle toplandı
Fotoğraf: MA
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığında, DEM Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

MYK’nin, toplantıda siyasal süreç, Meclis Genel Kuruluna gelmesi beklenen "çerçeve yasa" taslağı, 5-6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Büyük Kongre Konferansı ve 20 Eylül’de yapılması planlanan 5'inci Olağan Büyük Kongreye ilişkin devam eden çalışmaların ele alınacağı öğrenildi. 

Toplantıda ayrıca DEM Parti'nin 15 günlük planlaması ele alınacak. 

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çerçeve yasa barış ve demokratik toplum çağrısı dem parti
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