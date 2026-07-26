Tuncer Bakırhan: Çerçeve yasa kategorik ayrım yapmamalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Mersin 3’üncü Olağan Kongresi’nde konuştu. Bakırhan, Meclis’e gelmesi beklenen çerçeve yasanın kategorik ayrımlar yapmaması ve süreç kapsamında dönmek isteyen hiç kimseyi dışarıda bırakmaması gerektiğini belirtti.

DEM Parti, kongreyi Mersin Büyükşehir Kongre Sarayı’nda düzenledi. Çok sayıda partili ve davetlinin katıldığı kongre, divan seçimi ve saygı duruşuyla başladı. DEM Parti Mersin İl Eş Başkanları Bedriye Kuş ve Reşat Aşan, açılış konuşmalarında kongreye katkı sunanlara teşekkür ederek yeni yönetime başarı diledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Bakırhan, konuşmasında barış süreci, Meclis’e gelmesi beklenen yasa, kayyum uygulamaları ve partisinin önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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“Mersin küçük bir Türkiye haritasıdır”

Bakırhan, farklı halkların, inançların ve toplumsal kesimlerin Mersin’de birlikte yaşadığını söyledi. Kentin siyaset açısından örnek oluşturduğunu belirten Bakırhan, şunları kaydetti:

Mersin, küçük bir Türkiye haritasıdır. Her sokağında her milliyetten, her sınıftan, her cinsten, her inançtan insanların birlikte yaşamış olduğu çok önemli bir kentimizdir. Mersin’in her sokağında Kürdü, Türkü, Arabı, kadını, genci birlikte yaşıyor. Birlikte emek veriyor ve birlikte mücadele ediyor.

Bakırhan, bütün kışkırtıcı ve ötekileştirici politikalara rağmen kentte farklı kesimlerin karşı karşıya gelmediğini ifade etti.

“Öcalan, Türkiye’de barış kapısına aralamaya çalıştı”

Ortadoğu’daki savaş ve çatışmalara değinen Bakırhan; Suriye, Lübnan, İran ve Irak’taki gelişmelerin Türkiye’de yürütülen sürecin önemini gösterdiğini söyledi.

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı “Demokratik Toplum ve Barış Çağrısı”nı hatırlatan Bakırhan, çağrının Ortadoğu’da çatışmalar sürerken Türkiye’de barışın önünü açmayı amaçladığını savundu.

Bakırhan, güvenliğin yalnızca silahlar ve sınır duvarlarıyla sağlanamayacağını belirterek, çatışma ve krizlerden çıkış yolunun demokrasi ve toplumsal barıştan geçtiğini söyledi.

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“Tarihi bir süreçteyiz, bunu ıskalamamalıyız”

Meclis’e gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin konuşan Bakırhan, bir aksilik çıkmaması halinde düzenlemenin kısa süre içinde gündeme geleceğini ifade etti:

Bir aksilik çıkmazsa en kısa sürede bir çerçeve yasa Meclise gelecek. Muhtemelen bu hafta içi bir yasa gelecek. Bu yasayı küçümsememek gerekiyor. Bu yasa 50 yıllık acının, kanın, çatışmanın ve şiddetin ortadan kalkarak Kürt meselesinin siyasal ve hukuk zeminine geçmesini sağlayacak bir yasadır. Kürt meselesini şiddet zemininden alarak diyalog ve müzakere ile çözümünü sağlayacak olan bir süreç içerisindeyiz. Bir tarihi süreç içerisinde yaşıyoruz. Bunu ıskalamamamız gerekiyor.

“Yarım bir yasa değil, tam bir yasa olmalı”

Bakırhan, düzenlemenin Kürt meselesini şiddet zemininden çıkararak siyasal ve hukuki zemine taşıması gerektiğini söyledi. Sürecin tarihsel önem taşıdığını belirten Bakırhan, yasanın kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Meclise gelecek olan yasanın kategorik ayrımlar yapmaması gerekiyor. Yüreğinde ve aklında barışa inanan ve barışa gelmek isteyen hiç kimseye o yasa kapıları kapatmamalıdır. Yönetici, şuraya bulaşmış, buraya bulaşmamış ayrımı yapmamalıdır. Yasa, gelmek isteyen hiç kimseyi dışarıda bırakmamalıdır. Yarım bir yasa değil, tam bir yasa olmalıdır.

Bakırhan, yasanın Kürt meselesinin çözümsüzlüğü sonucu ortaya çıkan PKK’yi ve bütün sonuçlarını kapsayacak nitelikte hazırlanması gerektiğini savundu.

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“Öcalan’ın yaşam koşullarını düzenlemeli”

Çerçeve yasanın Abdullah Öcalan’ın süreci yürütebileceği koşulları da oluşturması gerektiğini belirten Bakırhan, düzenlemenin Öcalan’ın yaşam, iletişim ve çalışma koşullarını ele almasını istedi.

Bakırhan, “Sayın Öcalan’ın halkıyla buluşması önündeki engelleri ortadan kaldıran bir yasa olmalıdır” dedi.

Yasayla eşzamanlı olarak kayyum uygulamalarının da sona ermesi gerektiğini savunan Bakırhan, Nuri Aslan ve Hoşyar Sarıyıldız gibi seçilmiş belediye eşbaşkanlarının görevlerine dönmesini istedi.

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“Yasa bir son değil, bir başlangıç olacak”

Çerçeve yasanın bütün demokratik talepleri tek başına karşılamayacağını belirten Bakırhan, düzenlemeyi yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirdi:

Bir yasayla Kürtlerin, emekçilerin, ezilenlerin bütün taleplerini karşılamayacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bu yasa bir başlangıç olacak. Bu yasa bir kapı aralayacak. Dilimiz için, kimliğimiz için, insanca yaşam için, ekonomide adalet için, gençlerimizin kendi yurtlarında, kendi doğdukları yerlerde aş ve ekmek bulmaları için bir kapı aralayacaktır.

“Yasa bir son değil, bir başlangıç olacak” diyen Bakırhan, farklı halkların, inançların ve toplumsal kesimlerin eşit koşullarda yaşayacağı demokratik bir Türkiye hedeflediklerini ifade etti.

“Bu süreci büyük bir sağduyuyla yürüteceğiz”

Süreç boyunca provokasyonlara karşı dikkatli davranacaklarını belirten Bakırhan, partisinin öfke yerine sükûnetle, tereddüt yerine kararlılıkla hareket edeceğini söyledi.

Bakırhan, “Ne Türk kaybetti ne Kürt kaybetti. 86 milyon kazandı, barış kazandı ve barış muzaffer oldu” ifadelerini kullandı.

DEM Parti’nin sürecin önünü açan bir tutum izleyeceğini belirten Bakırhan, partisinin taleplerini Meclis’te, sokakta ve farklı platformlarda dile getirmeye devam edeceğini kaydetti.

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Yeni eş başkanlar seçildi

Bakırhan’ın konuşmasının ardından faaliyet ve mali raporlar okundu. Kongrede yapılan seçim sonucunda DEM Parti Mersin İl Eş Başkanlığı’na Eylem Sonuvar ve Adnan Şahin seçildi.

(VC)