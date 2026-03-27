İstanbul'da "newroz" sonrası 26 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul’da polis, sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı baskın düzenledi. Newroz kutlamalarını gerekçe gösteren polis, aralarında çocukların da bulunduğu en az 26 kişiyi “örgüt propagandası” suçlamasıyla gözaltına aldı.

Polis, gözaltına aldığı kişileri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

İstanbul'da Newroz kutlamaları, 22 Mart Pazar günü Yenikapı'da yüz binlerin katılımı ile çoşkulu bir şekilde kutlanmıştı. Emniyettin açıklamasına göre, 17-22 Mart 2026 tarihlerinde Aydın, Batman, Antep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Urfa ve Van’da 72, 24 Mart 2026 tarihinde ise İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Urfa, Antalya ve Mardin’de 98 kişi gözaltına alınmıştı.

Newroz'da gözaltına alınan 26 kişiden 25'i serbest bırakıldı

15 ilde ‘Newroz’ operasyonu: 170 gözaltı

