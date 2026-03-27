HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.03.2026 10:02 27 Mart 2026 10:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.03.2026 10:08 27 Mart 2026 10:08
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da "newroz" sonrası 26 kişi daha gözaltına alındı

Polis, gözaltına aldığı kişileri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

BİA Haber Merkezi

Kalabalık bir alanda Newroz kutlamasına katılan binlerce kişi, bayraklar ve pankartlarla bariyerlerin arkasında toplanmış, yoğun bir kalabalık görülüyor.
Fotoğraf: 22 Mart Pazar İstanbul Newroz/ Evrim Kepenek/bianet

İstanbul’da polis, sabah saatlerinde birçok eve eş zamanlı baskın düzenledi. Newroz kutlamalarını gerekçe gösteren polis, aralarında çocukların da bulunduğu en az 26 kişiyi “örgüt propagandası” suçlamasıyla gözaltına aldı.

Polis, gözaltına aldığı kişileri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

İstanbul'da Newroz kutlamaları, 22 Mart Pazar günü Yenikapı'da yüz binlerin katılımı ile çoşkulu bir şekilde kutlanmıştı. Emniyettin açıklamasına göre, 17-22 Mart 2026 tarihlerinde Aydın, Batman, Antep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Urfa ve Van’da 72, 24 Mart 2026 tarihinde ise İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Urfa, Antalya ve Mardin’de 98 kişi gözaltına alınmıştı.

Newroz'da gözaltına alınan 26 kişiden 25'i serbest bırakıldı
23 Mart 2026
15 ilde 'Newroz' operasyonu: 170 gözaltı
24 Mart 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ifade özgürlüğü ihlali Newroz 2026 İstanbul Newrozu 2026 istanbul newroz
