HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 12:51 19 Mart 2026 12:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 12:59 19 Mart 2026 12:59
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul Newroz’una Valilik onayı verildi

İstanbul Valiliği, 22 Mart’ta Yenikapı’da yapılacak 47’nci Newroz kutlamalarına onay verdi. Hazırlıkların sürdüğü etkinlikte Suavi ile Koma Amed sahne alacak.

BİA Haber Merkezi

İstanbul’da 22 Mart 2026 Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda yapılması planlanan Newroz kutlamalarına İstanbul Valiliği’nden onay çıktı.

DEM Parti Basın Bürosu, başvurunun “uygun görülmüştür” yazısı ile taraflarına iletildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“22 Mart Pazar günü saat 10.00 ile 18.00 arası yapılması planlanan İstanbul Newrozuna ilişkin İstanbul Valiliği’ne yapılan başvuruya istinaden bugün ‘uygun görülmüştür’ yazısı tarafımıza iletilmiştir.”

Bu yıl İstanbul’da 47’nci kez yakılacak Newroz ateşi, Newroza Azadî û Yekîtiya Demokratîk (Özgürlük ve Demokrasi Newrozu) sloganıyla kutlanacak. Kutlamalara bir milyonu aşkın kişinin katılması hedefleniyor.

Hazırlıkların sürdüğü etkinlikte Suavi ile Koma Amed sahne alacak.

(AB)

