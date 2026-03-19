Abdullah Öcalan’ın mesajı Diyarbakır Newrozu’nda okunacak

Türkiye'nin dört bir yanında Newroz kutlamaları sürerken Diyarbakır Newroz’unun hazırlıkları da hızlandı. Bu yıl 21 Mart’ta Newroz Alanı’nda kutlanacak Diyarbakır Newrozu’na bir milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor.

Newroza Azadî û Yekîtiya Demokratîk (Özgürlük ve Demokrasi Newrozu) adıyla kutlanacak Newroz’a sayılı günler kala, Newroz Parkı’ndaki alan hazırlıkları son aşamaya geldi. Diğer yandan programa dair detaylar da netleşmeye başladı.

Öcalan'ın mesajı okunacak

Hazırlıklar kent genelinde sürerken, kutlamaya dair en çok merak edilen başlıklardan biri de PKK lideri Abdullah Öcalan’ın göndereceği mesaj oldu. Abdullah Öcalan’ın mesajının programın açılışında okunması bekleniyor.

Mesajın içeriği

Abdullah Öcalan’ın bu yılki Newroz mesajında, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin önemine, Newroz’un anlamına ve Ortadoğu ile dünyada yaşanan son gelişmelere dikkat çekmesi bekleniyor.

Öcalan’ın Newroz mesajı son olarak 2013 yılında Amed Newrozu’nda okunmuştu. Söz konusu mesaj, dönemin İmralı Heyeti üyeleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Konuşmacılar

Newroz’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, siyasetçi Leyla Zana, Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) aktivisti Ayla Akat Ata, Çetin Arkaş ve Veysi Aktaş konuşma yapacak.

Sanatçılar

Kutlamada Agirê Jiyan, Zinar Sozdar, Alend Hazim, Dilan Top ve Erkan Top ile Govend ekibi sahne alacak.

650 kişi görevlendirildi

MA'ya konuşan Newroz Tertip Komitesi üyesi Fırat Yüksektepe, hazırlıklara dair şu bilgileri verdi:

"2026 Newroz’u özgürlük, demokrasi ve birlik Newroz’udur. Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanacağı yıldır. Bizde bu bilinç ile Newroz çalışmalarını sürdürüyoruz. Tüm kurumlardan güvenlikten sorumlu 650 arkadaşımız alanda hazır olacaklar. Newroz’a giriş için 6 kapı var. 3 tane büyük kapı var. Yani yoğunluğun olduğu kapılar. Bir tane de protokol kapısı var. Her kapıda aralarında avukat, milletvekili, siyasetçilerin olduğu 30 kişi yer alıyor ve oluşabilecek sorunlara müdahale edecekler. Halkımızın sorun yaşamaması için tüm hazırlıklarımız sürüyor."

(AB)