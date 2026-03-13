Kürt illerinde çocuk ve gençlere yönelik yaşam hakkı ihlalleri veritabanı açıldı

Hafıza Merkezi, 2000-2015 yılları arasında Kürt illerinde çocuklar ve gençlere yönelik yaşam hakkı ihlallerini belgeleyen bir veritabanı hazırladı.

Merkezin aktardığına göre veritabanı, güvenlik güçlerinin ölümcül güç kullanımı ya da devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu meydana gelen ölümleri konu alıyor. Çalışma, özellikle Kürt meselesi bağlamında yaşanan çocuk ve genç ölümlerine odaklanıyor.

Cezasızlık pratiğini ortaya çıkarmak

Araştırmada, söz konusu dönemde incelenen illerde 188 kişinin yaşam hakkı ihlaline maruz kaldığı doğrulandı. Hafıza Merkezi, bu sayının yalnızca tespit edilebilen vakaları kapsadığını, gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Hukuki analiz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi ve AİHM içtihatları temel alınarak, aşağıdaki beş ihlal türü etrafında yürütüldü:

Veritabanının, ihlallerin yapısını ve örüntülerini görünür kılmayı, yargı süreçlerinde ortaya çıkan cezasızlık pratiklerini açığa çıkarmayı ve mağdurların hikâyelerini kayıt altına almayı amaçladığı ifade edildi.

Araştırma, 1 Ocak 2000 ile 22 Temmuz 2015 arasındaki dönemi kapsıyor. Hafıza Merkezi, bu dönemin Avrupa Birliği üyelik sürecinin etkisiyle başlayan demokratikleşme adımlarıyla açıldığını, 2013-2015 Çözüm Süreci’nin sona ermesiyle kapandığını kaydetti.

Hangi dönem ve iller incelendi?

Çalışma; Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsıyor.

Bu illerin seçilmesinin gerekçesi ise insan hakları raporlarında yaşam hakkı ihlallerinin bu bölgelerde yoğunlaştığının ortaya konması olarak açıklandı.

Veritabanına buradan ulaşabilirsiniz.

