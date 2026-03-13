ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 12:52 13 Mart 2026 12:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 13:04 13 Mart 2026 13:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Kürt illerinde çocuk ve gençlere yönelik yaşam hakkı ihlalleri veritabanı açıldı

Hafıza Merkezi’nin oluşturduğu veritabanı, 2000-2015 yılları arasında Kürt illerinde çocuklar ve gençlere yönelik yaşam hakkı ihlallerini kayıt altına aldı. Çalışmada, en az 188 kişinin yaşam hakkı ihlaline maruz kaldığı doğrulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürt illerinde çocuk ve gençlere yönelik yaşam hakkı ihlalleri veritabanı açıldı
Fotoğraf: Hafıza Merkezi

Hafıza Merkezi, 2000-2015 yılları arasında Kürt illerinde çocuklar ve gençlere yönelik yaşam hakkı ihlallerini belgeleyen bir veritabanı hazırladı.

Merkezin aktardığına göre veritabanı, güvenlik güçlerinin ölümcül güç kullanımı ya da devletin koruma yükümlülüğünü yerine getirmemesi sonucu meydana gelen ölümleri konu alıyor. Çalışma, özellikle Kürt meselesi bağlamında yaşanan çocuk ve genç ölümlerine odaklanıyor.

Kürt illerinde çocuk ölümleri: "Şiddet biçim değiştirerek sürüyor"
Kürt illerinde çocuk ölümleri: "Şiddet biçim değiştirerek sürüyor"
23 Şubat 2026

Cezasızlık pratiğini ortaya çıkarmak

Araştırmada, söz konusu dönemde incelenen illerde 188 kişinin yaşam hakkı ihlaline maruz kaldığı doğrulandı. Hafıza Merkezi, bu sayının yalnızca tespit edilebilen vakaları kapsadığını, gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Hukuki analiz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi ve AİHM içtihatları temel alınarak, aşağıdaki beş ihlal türü etrafında yürütüldü:

Veritabanının, ihlallerin yapısını ve örüntülerini görünür kılmayı, yargı süreçlerinde ortaya çıkan cezasızlık pratiklerini açığa çıkarmayı ve mağdurların hikâyelerini kayıt altına almayı amaçladığı ifade edildi.

Araştırma, 1 Ocak 2000 ile 22 Temmuz 2015 arasındaki dönemi kapsıyor. Hafıza Merkezi, bu dönemin Avrupa Birliği üyelik sürecinin etkisiyle başlayan demokratikleşme adımlarıyla açıldığını, 2013-2015 Çözüm Süreci’nin sona ermesiyle kapandığını kaydetti.

Kızıltepe’de polisin yere fırlattığı çocuğun avukatı yaşananları anlattı
Kızıltepe’de polisin yere fırlattığı çocuğun avukatı yaşananları anlattı
28 Ocak 2026

Hangi dönem ve iller incelendi?

Çalışma; Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerini kapsıyor.

Bu illerin seçilmesinin gerekçesi ise insan hakları raporlarında yaşam hakkı ihlallerinin bu bölgelerde yoğunlaştığının ortaya konması olarak açıklandı.

Yıllar sonra yeniden "taş atan çocuklar" suçlaması
Yıllar sonra yeniden "taş atan çocuklar" suçlaması
27 Ocak 2026

Veritabanına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
yaşam hakkı ihlali Hakikat Adalet Hafıza Merkezi Kürt illerindeki çocuk ölümleri kürt illeri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git