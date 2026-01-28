ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:46 28 Ocak 2026 09:46
 SG: Son Güncelleme: 28.01.2026 11:22 28 Ocak 2026 11:22
Okuma Okuma:  3 dakika

Kızıltepe’de polisin yere fırlattığı çocuğun avukatı yaşananları anlattı

Mardin Kızıltepe’de Rojava eylemlerinde polisin şiddet uyguladığı 13 yaşındaki çocuk ve avukatları darp raporu için hastaneye gittiklerinde polisin “Rapor filan yok, polise taş atarsan olacağı budur dayak yersin” sözleriyle karşılaştı.

ENRead in English
Kızıltepe’de polisin yere fırlattığı çocuğun avukatı yaşananları anlattı

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye (Rojava) saldırılarını protesto etmek için Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 23 Ocak Cuma günü yapılan protestoya polis müdahale etti. Bu esnada Gazeteci Ahmet Kanbal, polisin bir çocuğu havaya kaldırıp yere attığı görüntüleri kaydetti.

Darp edildikten sonra olay yerinde bırakılan 13 yaşındaki çocuğun avukatları Kemal Erdem ve Arjin Akdağ yaşananları bianet’e anlattı.

“Olay günü birçok çocuk darp edildi”

Erdem, müvekkilinin Kızıltepe merkezinde arkadaşı ile görüştükten sonra evine dönerken polis şiddetine maruz kaldığını belirterek olanları paylaştı:

“İki kolluk görevlisi müvekkilin arkasından yönelerek yukarı kaldırıp yere fırlatarak darp etmiştir. Akabinde kolluk aracının arkasına götürerek kafasına, sırtına ve bacağına defalarca vurarak işkence ve kötü muamelede bulunmuşlardır. Bu protestolara katılan veya katılmayan ayrımı yapılmaksızın Kızıltepe ilçesinde olay günü birçok çocuk darp edilerek işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.”

Yıllar sonra yeniden "taş atan çocuklar" suçlaması
Yıllar sonra yeniden "taş atan çocuklar" suçlaması
27 Ocak 2026

“Sana rapor filan yok, polise taş atarsan olacağı bu”

Darp edildikten sonra evine giden 13 yaşındaki çocuk, darp raporu almak üzere ailesiyle Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne gitti ve maruz kaldığı şiddetin belgelenmesini istedi. Avukat Akdağ, bu aşamada sürece nasıl dahil olduğunu ve tanık olduğu hak ihlallerini şöyle anlattı:

"Çocuğun vücudundaki darp izleri görünür olmasına rağmen hekim tarafından darp raporu verilmedi, kolluk personeline yönlendirildi. Kolluk çocuğa küfrederek “Sana rapor filan yok, polise taş atarsan olacağı budur dayak yersin” dedi. Ailenin avukatlara ulaşmasıyla ben hastaneye gittim sonra darp raporu düzenlendi ancak çocuğun vücudundaki morluklar ve diğer darp izlerine ait bulguların eklenmediğini gördüm. İtiraz etmemle birlikte hastanedeki kolluk görevlileri üstüme yürüdü ve “Kadınsın, utan kes sesini” ifadelerini kullandılar."

"Şırnak'ta gözaltındaki çocuklar gerçeğe aykırı beyan vermeye zorlanıyor"
"Şırnak'ta gözaltındaki çocuklar gerçeğe aykırı beyan vermeye zorlanıyor"
23 Ocak 2026

“Çocuklar kriminalize ediliyor”

Yaşananları “cinsiyetçi ve aşağılayıcı bir saldırı” olarak nitelendiren Akdağ, “Burada olanlar basit bir usül hatası değil bu bir çocuğun maruz kaldığı işkence ve kötü muamelenin belgelenmesinin sistematik şekilde engellenmesidir. Çocuklar bu süreçte kriminalize edililiyor.” dedi.

Kızıltepe ilçe merkezinde gün içinde kalkanlı üniformalı askerler nizami yürüyüşler yapıp, çeşitli sokaklarda konuşlanıyor.

Kızıltepe’de fiili OHAL ilan edildiğini ve bunun kötü muamelenin altındaki sebeplerden biri haline getirildiğini kaydeden Erdem, “Binlerce askeri personelin şehir merkezinde nizami yürümesi dahi çocuklara psikolojik şiddet, çocukların bilinçaltına askeri üniformadan korkma yönünde bir mesaj yönlendiriliyor. Rojava’da yaşanan hak ihlallerinin bir yansımasına Mardin, Diyarbakır, Batman ve İstanbul gibi kentlerde Kürt çocukları maruz kalıyor. Bu savaş bir bütün halinde bölgeye sirayet ediyor ve hak ihlalleri artıyor.” şeklinde konuştu.

(NÖ)

tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

