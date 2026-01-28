Kızıltepe’de polisin yere fırlattığı çocuğun avukatı yaşananları anlattı

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye (Rojava) saldırılarını protesto etmek için Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 23 Ocak Cuma günü yapılan protestoya polis müdahale etti. Bu esnada Gazeteci Ahmet Kanbal, polisin bir çocuğu havaya kaldırıp yere attığı görüntüleri kaydetti.

Bu nasıl bir kin, bu nasıl bir nefret

Yer Kızıltepe/Mardin

Tarih 23 Ocak 2026

Daha 13-15 yaşlarında bir çocuk bir polis tarafından yakalanıp, havaya kaldırılarak yere vuruluyor. pic.twitter.com/EKEQ6B7JUR — Ahmet Kanbal (@ahmetkanballl) January 23, 2026

Darp edildikten sonra olay yerinde bırakılan 13 yaşındaki çocuğun avukatları Kemal Erdem ve Arjin Akdağ yaşananları bianet’e anlattı.

“Olay günü birçok çocuk darp edildi”

Erdem, müvekkilinin Kızıltepe merkezinde arkadaşı ile görüştükten sonra evine dönerken polis şiddetine maruz kaldığını belirterek olanları paylaştı:

“İki kolluk görevlisi müvekkilin arkasından yönelerek yukarı kaldırıp yere fırlatarak darp etmiştir. Akabinde kolluk aracının arkasına götürerek kafasına, sırtına ve bacağına defalarca vurarak işkence ve kötü muamelede bulunmuşlardır. Bu protestolara katılan veya katılmayan ayrımı yapılmaksızın Kızıltepe ilçesinde olay günü birçok çocuk darp edilerek işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.”

Yıllar sonra yeniden "taş atan çocuklar" suçlaması

“Sana rapor filan yok, polise taş atarsan olacağı bu”

Darp edildikten sonra evine giden 13 yaşındaki çocuk, darp raporu almak üzere ailesiyle Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne gitti ve maruz kaldığı şiddetin belgelenmesini istedi. Avukat Akdağ, bu aşamada sürece nasıl dahil olduğunu ve tanık olduğu hak ihlallerini şöyle anlattı:

"Çocuğun vücudundaki darp izleri görünür olmasına rağmen hekim tarafından darp raporu verilmedi, kolluk personeline yönlendirildi. Kolluk çocuğa küfrederek “Sana rapor filan yok, polise taş atarsan olacağı budur dayak yersin” dedi. Ailenin avukatlara ulaşmasıyla ben hastaneye gittim sonra darp raporu düzenlendi ancak çocuğun vücudundaki morluklar ve diğer darp izlerine ait bulguların eklenmediğini gördüm. İtiraz etmemle birlikte hastanedeki kolluk görevlileri üstüme yürüdü ve “Kadınsın, utan kes sesini” ifadelerini kullandılar."

"Şırnak'ta gözaltındaki çocuklar gerçeğe aykırı beyan vermeye zorlanıyor"

“Çocuklar kriminalize ediliyor”

Yaşananları “cinsiyetçi ve aşağılayıcı bir saldırı” olarak nitelendiren Akdağ, “Burada olanlar basit bir usül hatası değil bu bir çocuğun maruz kaldığı işkence ve kötü muamelenin belgelenmesinin sistematik şekilde engellenmesidir. Çocuklar bu süreçte kriminalize edililiyor.” dedi.

Kızıltepe ilçe merkezinde gün içinde kalkanlı üniformalı askerler nizami yürüyüşler yapıp, çeşitli sokaklarda konuşlanıyor.

Kızıltepe’de fiili OHAL ilan edildiğini ve bunun kötü muamelenin altındaki sebeplerden biri haline getirildiğini kaydeden Erdem, “Binlerce askeri personelin şehir merkezinde nizami yürümesi dahi çocuklara psikolojik şiddet, çocukların bilinçaltına askeri üniformadan korkma yönünde bir mesaj yönlendiriliyor. Rojava’da yaşanan hak ihlallerinin bir yansımasına Mardin, Diyarbakır, Batman ve İstanbul gibi kentlerde Kürt çocukları maruz kalıyor. Bu savaş bir bütün halinde bölgeye sirayet ediyor ve hak ihlalleri artıyor.” şeklinde konuştu.

(NÖ)