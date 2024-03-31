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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 21:35
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 22:47
2 dk Okuma

AKBELEN DİRENİŞÇİSİ, İKİZKÖY’ÜN YENİ MUHTARI

Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık

İkizköy muhtarı seçilen Işık, “Tüm köylülerimizle birlikte tek yumruk olduk ve bugün bu başarıyı hep beraber kucakladık” dedi.

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'ndaki maden ocağına karşı direnen İkizköylülerin yeni muhtarı, direnişin önde gelen isimlerinden Nejla Işık oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde İkizköy'den muhtar adayı olan Nejla Işık, 164 geçerli oyun 93'ünü alarak muhtar seçildi.

bianet'e konuşan Nejla Işık, "Çok mutluyuz. Burada, Muğla Milas’ı bu köyünde ilk defa bir kadın muhtar kazandı. Bir devrim yaptık galiba. Akbelen’in, İkizköylülerin mucizesi bence bu. Birlik ve beraberliğin getirdiği bir kazanım. Ben değil, biz kazandık. Tüm köylülerimizle birlikte tek yumruk olduk ve bugün bu başarıyı hep beraber kucakladık. Köyümüz ve köylümüz kazandı" dedi.

Akbelen direnişi hakkında

Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji'ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019'dan bu yana mücadele ediyor.

17 Temmuz 2021’de Akbelen Ormanı'na giren Orman İşletmesi ekiplerinin ağaç kesimine başlamasının ardından İkizköylüler ormanda 24 saat nöbet tutmaya başladı.

İkizköylüler, Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) üzerinden hukuk mücadelesi sürdürürken, maden ocağı da genişlemeye devam etti.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz 2023’te bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı. Eylül 2023’te ise Akbelen nöbet alanı jandarma zoruyla boşaltıldı. Ancak tüm baskılara rağmen İkizköylülerin direnişi sürüyor.

(VC)

İkizköy Çevre Komitesi ikizköy nejla ışık Akbelen direnişi Akbelen Ormanı
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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15 Mart 2024
/haber/kamulastirma-gundeminin-akbelen-in-gercegini-golgelemesini-istemiyoruz-293122
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/haber/turkiye-nin-dort-bir-yaninda-yasam-savunuculari-akbelen-de-282452
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