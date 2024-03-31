Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'ndaki maden ocağına karşı direnen İkizköylülerin yeni muhtarı, direnişin önde gelen isimlerinden Nejla Işık oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde İkizköy'den muhtar adayı olan Nejla Işık, 164 geçerli oyun 93'ünü alarak muhtar seçildi.

bianet'e konuşan Nejla Işık, "Çok mutluyuz. Burada, Muğla Milas’ı bu köyünde ilk defa bir kadın muhtar kazandı. Bir devrim yaptık galiba. Akbelen’in, İkizköylülerin mucizesi bence bu. Birlik ve beraberliğin getirdiği bir kazanım. Ben değil, biz kazandık. Tüm köylülerimizle birlikte tek yumruk olduk ve bugün bu başarıyı hep beraber kucakladık. Köyümüz ve köylümüz kazandı" dedi.

K A Z A N D I K!



Köyümüz yerinde kalsın dedik; Şirketlerin zulmü bitsin dedik;

Suyuma, toprağıma dokunma dedik;

Bu topraklarda doğduk, biz bitti demeden bu dava bitmez dedik;

Ölmek var dönmek yok dedik;



Yeni muhtarımız Nejla Işık ile İkizköyü artık biz yöneteceğiz! 🌸🌿✊✌️ pic.twitter.com/WVVCxxOrYO — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) March 31, 2024

Akbelen direnişi hakkında

Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji'ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019'dan bu yana mücadele ediyor.

17 Temmuz 2021’de Akbelen Ormanı'na giren Orman İşletmesi ekiplerinin ağaç kesimine başlamasının ardından İkizköylüler ormanda 24 saat nöbet tutmaya başladı.

İkizköylüler, Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) üzerinden hukuk mücadelesi sürdürürken, maden ocağı da genişlemeye devam etti.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz 2023’te bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı. Eylül 2023’te ise Akbelen nöbet alanı jandarma zoruyla boşaltıldı. Ancak tüm baskılara rağmen İkizköylülerin direnişi sürüyor.

(VC)