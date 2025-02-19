Ankara Altındağ'da, evinin etrafında beslediği köpeklerini toplamak isteyen belediye görevlilerine direnen mahalleli tarafından ‘Necla Teyze’ olarak bilinen Ülker Güleryüz evinde çıkan yangın sonucunda hayatını kaybetti.

Ankara Altındağ ilçesinde @altindagbel’nin bugün gündüz köpeğini aldığı iddia edilen ve videoda görülen yaşlı Necla teyzenin akşam evinin yandığı, teyzenin de evin içinde yanarak can verdiği bildiriliyor.



Bizler olay yerine gidiyoruz.

Oradan bilgilendirme tapacağız. pic.twitter.com/BxZaihMNrV — Haydar Özkan (@haydarozkan06) February 18, 2025

Bazı sosyal medya hesaplarında hedef gösterilen 81 yaşındaki Güleryüz’ün evinde çıkan yangın için komşuları ‘kundaklama’ iddiasını dile getirdi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre ise Güleryüz'ün yalnız yaşadığı evde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

bianet’e konuşan Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme KonFederasyonu (DİHKONFED) Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan, Ülker Güleryüz’ü sosyal medyada hedef gösteren hesapların yaşanan olayların suçlularından olduğunu söyledi.

"Hayvan düşmanları hedef gösterdi"

“Hayvan düşmanı hesaplar Necla teyzeyi görüntüsüyle, lokasyonuyla, hedef göstererek çok sayıda paylaşım yaptı” diyen Özkan şöyle konuştu:

“'İttaparlar sıra size geldi. Hayvanlardan sonra siz de öleceksiniz, öldürüleceksiniz’ gibi bir dünya yorumlar yapıldı. Akabinde de akşam Necla teyzenin evi yandı ve içeride, acılar içerisinde öldü. Komşuları Necla teyzenin soba kullanmadığını söylüyor. Şu an hayvana olan şiddet ve vahşet sarmalını insana çevirdiler. Onun için bu hesapların hepsi suçludur. Necla teyzeyi hayvan düşmanlığı öldürdü.”

*Ülker Güleryüz

Ülker Güleryüz’ün beslediği köpekleri Altındağ Belediyesi’ne teslim etmemesine ilişkin konuşan Özkan, “Altındağ Belediyesi'nde daha önce ölüm çukurları tespit edildi. Şimdi Necla teyze nasıl versin köpeğini oraya? Ölüm çukuru tespit edilen bir yere nasıl versin? Can yoldaşı bu köpek. Başka canı yok, evladı yok. O köpeği evlat edinmiş. Evladı gibi seviyor” diye konuştu.

“Altındağ’daki köpekler ölümü bekliyor”

Ülker Güleryüz’ü hedef gösteren hesaplar ve olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Özkan, bir yakını bulunmayan Ülker Güleryüz’ün cenazesini de Adli Tıp’tan teslim alacaklarını ekledi.

Altındağ Belediyesi: Bölgeden şikayet var, köpekleri topladık

Bianet’in telefonla ulaştığı Altındağ Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkilisi, Ülker Güleryüz’ün beslediği köpekler hakkında CİMER üzerinden çok fazla şikayet aldıklarını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

CİMER'den çok büyük bir şikayet vardı, bir de bölgeden aşırı derecede şikayet vardı, ısırma vakası da olmuştu, bir de okul çevresi olduğu için aileler durmadan şikayet ediyordu. Ondan ötürü biz onlara [Ülker Güleryüz’e] dedik ki ‘Götürebiliyorsanız götürün, geleceğiz alacağız’ O günde zaten gidildi. Yedi köpek alındı. Köpeklerin hepsi belediyeye aitti. Ülker Güleryüz’ün üstüne kayıtlı köpek yoktu. Alınan köpeklerden ikisi kısır değildi. Ülker Güleryüz 80 yaşın üzerinde olduğu için biz akıl sağlığından emin olamadık, köpeğe bakabileceğini düşünmedik. O yüzden gönlümüz el vermedi. 3-4 ay önce de bu durum yaşanmıştı. Yanında bir kadın vardı. Onun üzerine kayıt ettik köpekleri.

CİMER üzerinden bölge hakkında halen çok sayıda şikayet geldiğini söyleyen yetkili, bölgedeki köpeklerin toplanması için tekrar gidileceğini belirtti.

(AD)