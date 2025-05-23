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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2025 13:48
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MSGSÜ'de yurt protestosu: "Kayyımdan rektör, yurttan kampüs olmaz"

"Ekonomik olarak özel yurda ya da eve çıkmak mümkün değil. Çoğumuzun ailesi çok düşük maaşlarla çalışıyor ya da emekli maaşıyla geçiniyor."

Ali Dinç

Ali Dinç

Ali Dinç

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencileri, Ortaköy Kız Yurdu’nun üniversite tarafından “mekan ihtiyacı” gerekçesiyle kapatılmasını dün (23 Mayıs) protesto etti.

MSGÜ Kadın Hakları Topluluğu’nun çağrısıyla yurt binası önünde basın açıklaması yapan öğrencilere, başka üniversitelerden öğrenciler de destek verdi.

Rektörlük tarafından “mekan ihtiyacı” gerekçesiyle kapatılacağı duyurulan Ortaköy Kız Yurdu yerine Balmumcu Yerleşkesi’nin 2019 yılında deprem riski nedeniyle kapanmasının ardından Fındıklı Yerleşkesi'nde öğrenimlerine devam eden Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri yerleştirilmek isteniyor.
Görseli Büyüt
Genç kadınlardan oluşan bir grup öğrenci bir araya gelmiş, ellerinde çeşitli pankartlar tutuyorlar. Pankartlarda şunlar yazıyor: - "KAYYUMDAN REKTÖR YURTTAN KAMPÜS OLMAZ" - "YURT BİZİM KAYYUM KİMİN?" - "! BARINMA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ" Ayrıca bir öğrenci büyük bir peluş fil tutuyor, sağ üstte ise büyük bir peluş ayı dikkat çekiyor.
Genç kadınlardan oluşan bir grup öğrenci bir araya gelmiş, ellerinde çeşitli pankartlar tutuyorlar. Pankartlarda şunlar yazıyor: - "KAYYUMDAN REKTÖR YURTTAN KAMPÜS OLMAZ" - "YURT BİZİM KAYYUM KİMİN?" - "! BARINMA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ" Ayrıca bir öğrenci büyük bir peluş fil tutuyor, sağ üstte ise büyük bir peluş ayı dikkat çekiyor.

Eyleme pijamaları ve yastıklarıyla katılan öğrenciler, yurt binasına “Yurtlarımıza el koyanların saraylarını başlarına yıkacağız” yazılı pankart astı.

Yurtta kalan öğrenciler adına okunan ortak basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Elimizde kalan sayılı seçeneklerden biri olan özel yurtları karşılayacak bütçemiz yok. KYK yurtlarında bakımsız asansörlerde arkadaşlarımız can veriyor. Tarikat yurtlarında baskıya, denetimsizliğe mahkûm ediliyoruz. Ev kiraları ise hali hazırda bir barınma hakkı olmaktan çıkarılmış ve lükse dönüştürülmüş durumda. Kayyum rektör tarafından alınan bu kararla bizler resmen şehirden, kampüslerimizden ve güvenli bir hayattan koparılıyoruz.”

Yurtta kalan iki Çizgi Film Animasyon birinci sınıf öğrencisi ve bir Sinema Televizyon ikinci sınıf öğrencisiyle sürece ilişkin endişelerini ve taleplerini konuştuk.

Görseli Büyüt
Bir kişinin elinde tuttuğu karton bir pankart ve peluş bir fil oyuncağı. Pankartta büyük harflerle şu yazıyor: "BARINMA HAKKIMIZI GASP EDENLERİN SALTANATINI YIKACAĞIZ!" Kişinin yüzü görünmüyor, sadece elleri ve kolları görünüyor.
Bir kişinin elinde tuttuğu karton bir pankart ve peluş bir fil oyuncağı. Pankartta büyük harflerle şu yazıyor: "BARINMA HAKKIMIZI GASP EDENLERİN SALTANATINI YIKACAĞIZ!" Kişinin yüzü görünmüyor, sadece elleri ve kolları görünüyor.

"Dışarı atılmak istemiyoruz"

bianet'e konuşan MSGSÜ Çizgi Film Animasyon birinci sınıf öğrencisi güzel sanatlar öğrencileri olarak çalışacak rahat alanlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. KYK yurtlarında ya da özel yurtlarda bu imkana sahip olmayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yurdu kapatmak kesinlikle hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü bunun bir alternatifi yok. Bize bir alternatifi sunmaya uğraşmıyorlar. Barınma hakkımız, dışarı atılmak istemiyoruz."

"Özel yurt ya da ev için ekonomik durumumuz uygun değil"

Bir diğer Çizgi Film Animasyon birinci sınıf öğrencisi ise özel yurt ya da ev fiyatlarını karşılayamayağını şöyle anlattı:

"Özel yurtlar ekonomik olarak hepimiz için uygun değil ya da bir eve çıkmak mümkün değil. Çoğumuzun ailesi çok düşük maaşlarda çalışıyor ya da bazılarımızın ailesi emekli maaşıyla geçiniyor. Ben önümü göremiyorum. Bu üniversiteyi kazanmak için çok uğraştım, emek harcadım ama şimdi barınma hakkım yok ve ne yapacağımı bilmiyorum."

Görseli Büyüt

"Yurdu da kapattırmayacağız Balmumcu'yu da geri alacağız"

Yurdun yerine yerleştirilmek istenen Sinema Televizyon bölümü öğrencisi ise 2019 yılında deprem riski nedeniyle kapatılan yerleşkede hiçbir çalışmanın yapılmadığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Balmumcu binası Türkiye'deki sinema kültürünün bir mirasıydı. Yeşilçam filmlerinin hepsinin restorasyonu orada yapıldı. Kayyım Rektör Handan İnci tarafından bina 2019'da deprem bahanesiyle kapatıldı. Fındıklı Güzel Sanatlar Kampüsü'nde ders görmeye başladık. Fakat orada ne ekipmanlarımız var, ne bir işte Balmumcu'da olduğu gibi laboratuvarlarımız var. Geçen sene de yurt kapatılmak istendi, tepkiler sonrasında ertelendi. Bu bir senede ne yurtta kalan arkadaşlarımıza ne de sinema bölümüne bir çözüm üretildi. Şimdi tekrardan bu yurdu kapatmaya çalışıyorlar. Hem yurdumuzu kapattırmayacağız hem de Balmumcu'yu geri alacağız"

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
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Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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