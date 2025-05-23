MSGSÜ'de yurt protestosu: "Kayyımdan rektör, yurttan kampüs olmaz"

"Dışarı atılmak istemiyoruz"

bianet'e konuşan MSGSÜ Çizgi Film Animasyon birinci sınıf öğrencisi güzel sanatlar öğrencileri olarak çalışacak rahat alanlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. KYK yurtlarında ya da özel yurtlarda bu imkana sahip olmayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu yurdu kapatmak kesinlikle hiçbir şekilde kabul edebileceğimiz bir şey değil. Çünkü bunun bir alternatifi yok. Bize bir alternatifi sunmaya uğraşmıyorlar. Barınma hakkımız, dışarı atılmak istemiyoruz."

"Özel yurt ya da ev için ekonomik durumumuz uygun değil"

Bir diğer Çizgi Film Animasyon birinci sınıf öğrencisi ise özel yurt ya da ev fiyatlarını karşılayamayağını şöyle anlattı:

"Özel yurtlar ekonomik olarak hepimiz için uygun değil ya da bir eve çıkmak mümkün değil. Çoğumuzun ailesi çok düşük maaşlarda çalışıyor ya da bazılarımızın ailesi emekli maaşıyla geçiniyor. Ben önümü göremiyorum. Bu üniversiteyi kazanmak için çok uğraştım, emek harcadım ama şimdi barınma hakkım yok ve ne yapacağımı bilmiyorum."