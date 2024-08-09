“Altındağ’daki köpekler ölümü bekliyor”

Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün gece (8 Ağustos) poşetlerin içinde ve çukurlarda 11 ölü köpek bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hayvanlara eziyet edildiği de görüldü.

Gazeteci Umut Taştan'ın aktardığına göre, hayvan hakları savunucuları AKP’li Altındağ Belediyesi'nin köpekleri öldürdüğü ve topluca gömdüğü iddiası üzerine bölgeye gitti. Savunucular, Altındağ Belediyesi'nin himayesindeki hayvan bakımevine birkaç kilometre uzaktaki arazide açılmış çukurların içinde öldürülmüş köpeklerle karşılaştı.

İddialarla ilgili aradığımız Altındağ Belediyesi, gün içinde konuya dair açıklama yapacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Avukat Burcu Yağcı, görüntülere yansıyan hayvan katliamıyla ilgili “gereken kişilerden şikâyetçi” olduklarını duyurdu.

Ankara’da öldürülmüş köpekler bulundu

“Her yer yangın yeri”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nin aktardığına göre, Yağcı’nın açıklaması şöyle:

"Gereken kişilerden şikayetçi olundu. Savcılıktan ivedi bir şekilde delilleri toplamasını, bu olayın üstü kapatılmadan, örtbas edilmeden gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. Lütfen bu yasayı çıkaranlar artık görsünler neye yol açtıklarını. Son bir haftada yapılan katliamlar canımıza yetti. Üç-dört saat önce Niğde’den geldik. Niğde'nin her yeri bir katliam, yangın yeri. Katliam yasasının derhal geri çekilmesi gerekiyor."



Gazeteci Taştan ile birlikte Altındağ Belediyesi'ne ait hayvan bakımevini de ziyaret eden Yağcı, 10 tane “yasaklı ırk” addedilen köpeğin burada “ölümü beklediğini” söyledi.

Uzmanlar köpeklerin kafalarının gövdeden ayrıldığımı bildirerek hayvanların ölü bedenlerini topluyor pic.twitter.com/cSrbcRb00U — aslıalpar (@aslialpar) August 9, 2024

“Yemek yok, su yok”

Yağcı’nın hayvanların kötü muamele gördüğü bakımevi ile ilgili gözlemleri şöyle:

"Karanlık bir kulübenin önünden geçtik, köpek sesleri duyduk. İki tane minicik pencere var, hiçbir şekilde güneş almıyor, hava almıyor. Tamamen beton panjurlarla kapalı. İçeriye beton pencereden sığarak zor girdim. 10 tane yasaklı ırk ölümü bekliyor. 1 metre bile değil zincirleri. Önlerinde yemek yok, su yok. Hepsinin fotoğraflarını ve kamera kayıtlarını aldık. Hepsi inanılmaz insancıl, kendini nasıl sevdiriyor, elimizi yalıyorlar.

“Bunlar tehlikeli öyle mi? Bu hayvanları öldürenler tehlikeli değil, aramızda geziyor. Onlar tehlikeli olduğu içine orada! Günbegün, sistematik olarak öldürülüyorlar. 10 tane kalmış zaten, hepsi de çok iyi huylu. Hepsinin başını okşadık sevdik, maalesef yetişemedik, yetemedik onlara çok üzgünüm."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama Hayvanların öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi ise, iddiaların odağındaki hayvan bakımevinin sorumluluk alanlarında olmadığını söyleyerek şöyle dedi: "Altındağ Belediyesi'ne bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir. "Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz." (TY)