Hayvan hakları örgütlerinden AYM kararı açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sokakta yaşayan hayvanların yaşam hakkını ihlal eden ve kamuoyunda tepkilere yol açan düzenlemeyle ilgili iptal başvuruyu dün (7 Mayıs) reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle dava açmıştı.

AYM’nin red kararı ile ilgili hak savunucuları ve örgütleri açıklama yaptı.

AYM, hayvan haklarını ihlal eden yasanın iptal talebini reddetti

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM): “Sizin başkanlık sisteminizden, kuvvetler birliğinizden, ‘şahsım’ devletinizden, tüm bunların içini boşalttığı meclisinizden ve mahkemelerinizden hiçbir beklentimiz yok ve bundan sonra da olmayacak. Hayvanları koruyacak olan bizleriz ve bunu ne çıkarttığınız yasalardan, ne de mahkeme kararlarınızdan öğrendik. Biz bunu çocukluğumuzdan beri yaşadığımız mahallelerde rastladığımız Necla teyzelerden, Şevket amcalardan gördük.

“Doğmak dışında hiçbir suçu olmayan hayvanların komşusu ve yoldaşı olmaya, karanlığınıza karşı durmaya devam edeceğiz. Önce hayvanlar, sonra tüm tehditlerinize, kutuplaştırmalarınıza, hakaretlerinize rağmen bu hayvanları sizin onlara biçmek istediğiniz kadere terk etmeyen herkes için bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

“Bir gün gideceksiniz ve sayısız diğer kötülüklerinizin yanında, milyonlarca hayvanın katliam fermanını imzalamanızla anılacaksınız. O güne kadar ve o günden sonra da biz, hepimiz birer Şevket amca ve Necla teyze olarak yolumuza devam edeceğiz. Sizin için yapacağımız tek şey ise, bir hayvanın gözlerinde görebildiğimiz anlamı göremiyor oluşuna acımak olacak. Kanun, sokaktaki hayvanların –kedi ya da köpek ayrımı yapılmaksızın– toplatılmasını ve sahiplendirilene kadar bakımevlerinde tutulmasını, bazılarının ise uyutulmasını, yani öldürülmesini öngörüyor. Aynı zamanda yerel yönetimlere hayvanların öldürülmesine dair usul ve esaslar belirleme yetkisi tanıyor.”

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun, sokaktaki hayvanların –kedi ya da köpek ayrımı yapılmaksızın– toplatılmasını ve sahiplendirilene kadar bakımevlerinde tutulmasını, bazılarının ise uyutulmasını, yani öldürülmesini öngörüyor. Aynı zamanda yerel yönetimlere hayvanların öldürülmesine dair usul ve esaslar belirleme yetkisi tanıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ekoloji, Tarım ve Hayvan Hakları Komisyonu: “AYM’nin katliam yasasını Anayasa’ya uygun bulması, yargının yaşamı önceleme sorumluluğunu sorgulatmaktadır. Tehlikeli olan köpekler değil, onları düşmanlaştıran, türleri ayıran, makbul olan-olmayan ikiliği yaratan, barınakları mezbahaya çeviren, yok etmekten beslenen zihniyettir.”

Greenpeace Türkiye: “AYM sokak hayvanlarına yönelik kanunun iptaline dair talebi reddetti. Sokak hayvanlarını ve hayvan hakları savunucularını yalnız bırakmayacağız. Mücadele etmeye ve yaşamdan yana olmaya devam edeceğiz.”

Doğa Derneği: “Yasa, belediyelere sokak hayvanlarını öldürme yetkisi veriyor. Yaşam hakkı, hayvan hakları ve ekosistem bütünlüğü açısından ciddi tehditler içeriyor. Yasa sadece sokak hayvanlarını değil, onların doğal ekosistemlere bırakılmasını artıracağı için yaban hayatını da tehdit ediyor. Yasanın iptal edilmesini ve tüm hayvanların yaşam hakkının anayasal güvence altına alınmasını talep ediyoruz.” (TY)