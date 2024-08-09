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Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 14:23
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 15:01
2 dk Okuma

Altındağ’da öldürülen hayvanlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü E.Ç'nin ifadesi alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Altındağ’da öldürülen hayvanlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Altındağ ilçesindeki barınağın yakınlarında hayvanların öldürülmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü E.Ç, "sahipsiz" hayvanlara yönelik çalışmalarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yapıldığını belirtti.

Altındağ Belediyesi, bugün yayımladığı açıklamayla hayvan katliamı iddialarını yalanladı.

E.Ç, "Hayvanlar, farklı zamanlarda alınmış olup, sadece köpek olmayıp, kedi ve küçükbaş hayvan ölüsü de olay yerinde bulunmaktadır. Ölü hayvanların alındığına dair fotoğraflar elimizde mevcut olup delil olarak dosyaya sunmak istiyorum," şeklinde beyanda bulundu.

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İfade işlemleri sürüyor

Geçici bakımevindeki bütün işlemlerin yasalara uygun olduğunu savunan E.Ç, söz konusu hayvanların “sahipsiz” olduğunu, yapılacak işlemlerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunduğunu kaydetti.

E.Ç, belediyenin her türlü hayvan ölüsünü şikâyet üzerine alarak usulüne uygun şekilde “bertaraf” ettiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında ifade alma ve delil toplama işlemleri sürüyor. 

Ankara Tabip Odası: Katliam

Konuya dair açıklama yapan Ankara Tabip Odası (ATO), Altındağ'da yaşananın bir katliam olduğunu söyleyerek "Bu şiddete alışmayacağız," dedi.

ATO'nun açıklaması şöyle:

"Altındağ Belediyesi'ne bağlı barınakta yetkililer ve hayvanseverler tarafından tespit edilen, uzuvları koparılmış ve parçalanmış hayvan cesetleri, yaşananın bir katliam olduğunu ortaya koymaktadır. Yaşamı savunan bir mesleğin mensupları olarak tüm canlıların yaşam hakkına sahip olduğuna inanıyoruz.

"Kamuoyu vicdanını yaralayan söz konusu katliamın sorumluları yargı önüne çıkarılmalı ve gerekli cezayı almalıdır. Merkezi ve yerel kamu otoriterleri harekete geçmelidir. Bizler; bu şiddete alışmayacağız ve kanıksamayacağız." (TY)

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/haber/hayvanlari-koruma-kanunu-nda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-298161
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