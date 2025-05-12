Çalık Holding önünde Erol Eğrek protestosu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Barosu ve İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri, Erol Eğrek’in katledilmesini protesto etmek için ‘cinayet mahalli’ Çalık Holding önüne yürüdü.

🔴 DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İB ve İEBDG, Erol Eğrek’in katledilmesini protesto etmek için Çalık Holding önüne yürüyor.



🗣️ “Katil Çalık hesap verecek”



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/myB3yrkqGr — bianet (@bianet_org) May 12, 2025

İstanbul Levent Metro önünde buluşan kitle “Katil Çalık Holding hesap verecek” yazılı pankart açtı. Kitle yürüyüş boyunca “Faşizm karşı omuz omuza”, “Katil sermaye işbirlikçi AKP” ve “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Çalık Holding'ten tazminatını isteyen işçi dövülerek öldürüldü

Çalık Holding binasını önüne gelen kitle burada basın açıklaması okudu. Polisin ses sistemine izin vermemesi nedeniyle açıklama mikrofonsuz okundu. Açıklamayı DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu okudu.

"Sorumlu siyasi iktidardır"

Sözlerine ses sistemine el koyan polise tepki göstererek başlayan Arslanoğlu, Erol Eğrek’in ailesine başsağlığı diledi.

Arslanoğlu, Türkiye’nin işçi haklarında dünyada en kötü 10 ülke arasında olduğunu belirterek, “İşçiler için hakkını arayıp sormanın önüne her gün yeni engeller çıkarılırken, birileri hakkını arayıp soran işçiyi döve döve öldürme cüreti gösterebilmektedir” dedi.

Çalık Holding öldürülen işçiyi suçladı

“Bu tablonun sorumluları sadece şirketin güvenlik görevlileri değildir; Türkiye’yi işçiler için cehenneme, sermaye için sömürü cennetine çeviren siyasi iktidardır” diyen Arslanoğlu şunları kaydetti:

“Çalık Holding bu cüretini vergilerini silen iktidardan almaktadır. Bu cinayet, sadece bir işçinin değil, tüm emekçilerin onuruna yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı bütün emekçilerin hak arama mücadelesine yapılmış bir saldırıdır. Çalık holding, ülkemizde AKP iktidarının emek ve doğa düşmanı politikalarının cisimleşmiş halidir. Sırtını AKP’ye dayayarak palazlanan bu şirkete ödül gibi vergi indirimleri uygulanmış, vergi borçları affedilmiştir.”

"Cinayetlerin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz”

Erol Eğrek şahsında yaşanan bütün iş cinayetlerini lanetleyen Arslanoğlu, “Bu düzende işçilerin hakları her geçen gün daha fazla yok sayılmakta ve hak arayan işçiler, sistemin şiddetiyle susturulmaktadır. Erol Eğrek’in katledilmesi, bunun en somut örneğidir” diye konuştu.

Arslanoğlu, emek örgütleri olarak, işçilerin haklarının savunulması ve emeğin sömürüsünün sona erdirilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini aktararak, “Her işçi, emeğini ve yaşamını güvence altına almak için hak arama mücadelesi verirken, bu cinayetlerin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

"Korumaların işlediği cinayet değil"

Açıklamanın ardından İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Ahmet Ergin konuşma yaptı.

Eğrek’in ailesinin İstanbul Barosu’na başvurduğunu belirten Ergin, şöyle konuştu:

“Bu cinayet sadece 5-10 tane korumanın işlediği cinayet olarak görülemez. Devletin ilgili kurumlarının gerekli önemleri almaması, denetleme görevini yerine getirmemesi. İşçilerin alacaklarına 10 yıl sonra ulaşması bu cinayetin sebeplerinden birisidir."

"Cüretini saray rejiminden alıyorlar"

Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi öğrencileri basın açıklaması okudu.

Öğrencilerin açıklamasında, “Çalık Holding, cüretini saray rejiminden ve onun destekçilerinden almaktadır. Bu sistemin çarklarını ellerimizle parçalamadıkça daha nice canımızı toprağa vereceğiz. Öğrenciler olarak, ülkemizi kurucu demokratik ilkelerine kavuşturana kadar her türlü haksızlığın karşısında dimdik duracağız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaların ardından eylem sona erdi.

(AD)