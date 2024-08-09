“Altındağ Belediyesi'nin açıklaması büyük bir yalan"

Ankara’nın Altındağ ilçesinde dün gece (8 Ağustos) poşetlerin içinde ve çukurlarda 11 ölü köpek bulundu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hayvanlara eziyet edildiği de görüldü.

AKP’li Altındağ Belediyesi'nin köpekleri öldürdüğü ve topluca gömdüğü iddiaları üzerine hayvan hakları savunucuları bölgeye gitti.

Altındağ Belediyesi, bugün yayımladığı açıklamayla hayvan katliamı iddialarını yalanladı.

Dün geceden itibaren öldürülen hayvanlarla ilgili bilgi almak için bölgede olan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Avukat Burcu Yağcı, belediyenin yurttaşları doğru bilgilendirmediğini ve ölümlerin, belediyenin aktardığı gibi “doğal” olmadığını söyledi.

Bölgeye gelen veterinerlerin hayvanları ağız, burun ve gözlerinden kan akmış şekilde bulduklarını söyleyen Yağcı, hayvanların muhtemelen zehirlendiğini ve acı çekerek öldüklerini belirtti.

“Altındağ’daki köpekler ölümü bekliyor”

İnkâr

Yağcı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Siz şimdiye kadar bu ülkede yapılan bir katliamın kabul edildiğini gördünüz mü? Altındağ için de benzer bir örtbas etme çabası görüyoruz. Arkadaşlarımız olay yerindeydi ve bizler de sabaha kadar nöbet tuttuk, delillerin karartılmasını önlemek için çaba gösterdik. İlçe Tarım’dan gelen yetkililer, avukatlar, veteriner hekimler ve basın mensuplarıyla birlikte çalışmaları izledik.

“Yakın zamanda çıkan yasayla, belli koşullar altında hayvanların öldürülmesine izin verildi. Biz, bu durumun bir katliama dönüşebileceği konusunda milletvekillerini defalarca uyardık; ama sesimizi duyuramadık. Şu anda tüm Türkiye’de benzer durumlar yaşanıyor.

“Olay yerinden çıkarılan 11 hayvandan sadece 3'ü numune alınabilecek durumdaydı. Veterinerler, hayvanların şişmiş, ağız, burun ve gözlerinden kan akmış şekilde bulunduğunu, ciğerlerinin patlamış olduğunu tespit etti. Bu ölümler, zehirlenme sonucu olmuş olabilir; bu zehir çamaşır suyu ya da tarım ilacı olabilir. Çıkarıldıklarında hâlâ hayvanlardan kan akıyordu. Bu, korkunç bir şekilde acı çekerek ölmüş olduklarını gösteriyor.

Fotoğraf: Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden Avukat Burcu Yağcı ve Tuğba Gürsoy

“Halk sağlığı yalanı”

“Çukurlar kazılmış; ama üzerleri kapatılmamıştı. Yüzeyde çürüyen hayvanlar ve mezbaha atıkları, halk sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. İktidarın hayvanları öldürmek için en çok başvurduğu söylem buydu: Halk sağlığı. Sabaha kadar orada kaldık ve manzara gerçekten korkunçtu. O derin çukurdan yayılan koku nedeniyle iki kat maske kullanmak zorunda kaldık.

“Öldürülen hayvanların çoğunda çip yoktu, bazıları barınak hayvanıydı. Bu hayvanların küpeleri çıkarılmıştı, sadece bir tanesinde küpe izi vardı. Bu durum, yasaya tamamen aykırı. Barınak hayvanlarının dışarıda bulunması mümkün değil, dolayısıyla belediyenin açıklamaları büyük bir yalan.

“Orası toplu bir katliam alanı. Her yerden hayvan parçaları çıktı. Belediye, bu alanı doğal ölümler için kullandığını iddia ediyor; ama biz bunun doğru olmadığını, veterinerlerin tespitlerine dayanarak savunuyoruz. Numuneler incelenmek üzere gönderildi. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Hayvanların ölüm şekli doğal değil, bunu orada olan herkes gördü. Gerçeklerin ortaya çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

“Belediyeler yasayı arkasına aldı”

Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan da öldürülen hayvanların üzerlerinin dahi kapatılmadığını söyleyerek, şu ana dek yetkililerden herhangi bir bilgi alamadıklarını söyledi.

Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dün gelen gelen ihbar sonrası harekete geçtik ve büyük bir çukura gömülmüş hayvanlar olduğunu tespit ettik. Gördüğümüz çukur hayli genişti ve üzeri tam olarak kapatılmamıştı. Barınağın üstündeki belediyeye ait alanda 12 köpek ve bir kedi bulduk; köpeklerden dördü 'yasaklı' ırktandı.

“Belediye yetkililerine ulaşamadık; ama barınak çalışanları ifade için karakola gitti. Avukatlarımız gerekli şikâyetlerde bulundu. Ancak yeni yasayla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından benzer haberler alıyoruz. Yasayı arkasında alan belediyeler, toplanan hayvanları geri vermeyip, öldüreceklerini belirtiyor.”