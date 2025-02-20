“Hayvansever Ülker Güleryüz’ün ölüm nedeni araştırılacak mı?"

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 18 Şubat’ta çıkan yangında, mahallede “Necla Teyze” olarak tanınan 82 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz hayatını kaybetti.
“Kimsesiz” olduğu söylenen Güleryüz’ün cenazesi, dün (19 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda hayvan hakları savunucusu ve mahalleli katıldı.
Güleryüz’ün şüpheli görülen ölümüne dair Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, soruşturmaya müdahil olarak kapsamının genişletilmesini talep etti.
Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güleryüz’ün, aynı gün AKP’li Altındağ Belediyesi’nin sokakta baktığı köpekleri toplama operasyonuna karşı çıktığını söyledi. Mahalledeki görgü tanıkları, Güleryüz’ün evinde tüp ya da ocak kullanmadığını belirttiler.
KÖPEKLERİ İÇİN DİRENEN KADININ EVİNDE YANGIN
“Necla teyzeyi hayvan düşmanlığı öldürdü”
Öğlen baktığı kısırlaştırdığı beslediği köpekleri almaya kalkan Altındağ belediyesine direndi . Bütün gün güvenli sokaklar derneği güvenli şehirler sayfaları destekçileri tarafından hedef gösterildi 82 yaşındaki kadın akşam ise evinde yanarak can verdi . Toplumu aydınlatın… pic.twitter.com/zlJalIOxD9— SiNEM GÜÇLÜ (@guclusinemm) February 18, 2025
“Kundaklama şüphesi”
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, Güleryüz’ün ölümünü Meclis gündemine taşıdı.
Koca, Güleryüz’ün ölümüne dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:
- Sosyal medyada hayvan hakları savunucularına yönelik bitmek bilmeyen şiddet, tehdit, taciz ve nefret söylemi ile ilgili bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? Toplumdaki savunmasız kimselere yönelik süreklileşmiş bu şiddet söylemi ile ilgili ne gibi çalışmalarınız vardır?
- Güvenli Sokaklar Derneği’nin her fırsatta tehdit, şiddet söylemi ve hedef gösterme gibi açık suçlara teşvik etmesiyle ilgili bakanlığınızın söz konusu derneğe yönelik bir yaptırımı olmuş mudur?
- Evinde şüpheli bir şekilde ölen Ülker Güleryüz’ün ölüm nedeninin araştırılması için bir inceleme yapılacak mıdır? İnceleme sonucunda elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacak mı? Ülker Güleryüz’ün evinin kundaklanma şüphesi ile ilgili bir soruşturma başlatacak mısınız? (TY)