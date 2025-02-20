“Hayvansever Ülker Güleryüz’ün ölüm nedeni araştırılacak mı?"

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 18 Şubat’ta çıkan yangında, mahallede “Necla Teyze” olarak tanınan 82 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz hayatını kaybetti.

“Kimsesiz” olduğu söylenen Güleryüz’ün cenazesi, dün (19 Şubat) Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda hayvan hakları savunucusu ve mahalleli katıldı.

Güleryüz’ün şüpheli görülen ölümüne dair Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, soruşturmaya müdahil olarak kapsamının genişletilmesini talep etti.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güleryüz’ün, aynı gün AKP’li Altındağ Belediyesi’nin sokakta baktığı köpekleri toplama operasyonuna karşı çıktığını söyledi. Mahalledeki görgü tanıkları, Güleryüz’ün evinde tüp ya da ocak kullanmadığını belirttiler.

KÖPEKLERİ İÇİN DİRENEN KADININ EVİNDE YANGIN “Necla teyzeyi hayvan düşmanlığı öldürdü”

Vefatından önce Güleryüz, sokaktaki köpeklere baktığı için sosyal medyada “Güvenli Sokaklar Derneği” ve “Güvenli Şehirler” adlı hesaplar tarafından hedef gösterildi. Paylaşımlarda, Güleryüz’ün “dövülmesi, darbedilmesi ve öldürülmesi” yönünde çağrılar yapıldı.

Öğlen baktığı kısırlaştırdığı beslediği köpekleri almaya kalkan Altındağ belediyesine direndi . Bütün gün güvenli sokaklar derneği güvenli şehirler sayfaları destekçileri tarafından hedef gösterildi 82 yaşındaki kadın akşam ise evinde yanarak can verdi . Toplumu aydınlatın… pic.twitter.com/zlJalIOxD9 — SiNEM GÜÇLÜ (@guclusinemm) February 18, 2025

“Kundaklama şüphesi”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, Güleryüz’ün ölümünü Meclis gündemine taşıdı.

Koca, Güleryüz’ün ölümüne dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: