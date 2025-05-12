Erlau işçileri Almanya Başkonsolosluğu önünde: Patronların kölesi olmayacağız

🔴 Sendikalı olduğu için işten çıkarılan ERLAU Metal işçisi: 🗣️ “Patronumuzun Almanya’daki fabrikasında sendika var. Bizden daha iyi şartlarda çalışıyorlar ama söz konusu bizler olduğunda sömürüye devam ediyorlar. Biz kazandırdıkça bizi aşağı çekiyorlar.” 📹: @alidnc4 pic.twitter.com/pbLTJlbdRp

"Kazandırdıkça daha da aşağıya çekiliyoruz”

İşten çıkarılan bir diğer Erlau Metal işçisi, patronun işsizlik maaşı alamayacak bir madde ile işten çıkartmasını direnişi devam ettirmemeleri için yaptığını belirterek, “Ekonomik açıdan da zor durumdayız ama bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Erlau işçisi şöyle konuştu:

“Kirada oturan arkadaşlarımız var, çocukları okula giden arkadaşlarımız var. Eğitim açısından sıkıntı yaşayanlar, ailesinde sağlık problemi olanlar var. Yani bizi bu şekilde ekonomik ve sosyal olarak çökertmeye çalışıyorlar. Ama biz buna boyun eğmeyeceğiz. Ne olursa olsun, bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.”

“Almanya’daki fabrikalarında çalışanlar da bizimle aynı işi yapıyor ve orada sendika var. Onlar bizden çok daha iyi şartlarda çalışıyor. Ama iş Türkiye’ye gelince, biz söz konusu olduğumuzda, durum tamamen değişiyor” diyen işçi, “İşverenler sendikaya karşı bir tavır alıyor. Yani bize karşı sömürüye devam ediyorlar. Onlar ekonomik olarak bizden daha iyi durumdayken, biz tam tersine kazandırdıkça daha da aşağıya çekiliyoruz” İfadelerini kullandı.

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