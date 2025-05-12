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Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2025 13:52
 ~ Son Güncelleme: 12 Mayıs 2025 14:10
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Erlau işçileri Almanya Başkonsolosluğu önünde: Patronların kölesi olmayacağız

İşten çıkarılan Erlau Metal işçisi, "Sendikalı çalışmak, insanca çalışmak, insan onuruna yakışır ve güvenceli bir şekilde çalışmak istiyoruz" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir grup işçi, Almayan Başkonsolosluğu önünde eylem düzenliyor. Kalabalık grup çoğunlukla erkeklerden oluşuyor ve ön safta ellerinde büyük bir pankart tutuyorlar. Pankartın üzerinde Türkçe şu ifadeler yer alıyor: "SENDİKA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ ERLAU METAL İŞÇİLERİ BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI GEBZE 1 NO’LU ŞUBE" Pankartın sol alt köşesinde Birleşik Metal-İş Sendikası’nın logosu bulunuyor. Pankartı tutan kişilerin çoğu kırmızı yelek ya da tişört giymiş. Arka planda, kalabalığın elinde çeşitli döviz ve bayraklar var. Dövizlerde Türkçe ve Almanca ifadeler yer alıyor. Öne çıkan bazı dövizlerde şunlar yazıyor: "Patronların yetki itirazı oyununa SON!" "Yağmaya talana sömürüye SON!" "Wir fordern die Anerkennung unseres verfassungsmäßigen Rechts" (Almanca: Anayasal hakkımızın tanınmasını talep ediyoruz)

Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Erlau Metal fabrikasında çalışırken sendikalı oldukları için işten çıkarılan 25 işçinin sendikal hakları için başlattıkları direniş devam ediyor.

Gebze'de Erlau Metal işçileri hakları için direnişte
Gebze'de Erlau Metal işçileri hakları için direnişte
7 Mayıs 2025

Kocaeli’de Erlau fabrikası önündeki direnişi İstanbul’a taşıyan işçiler, Almanya menşeili şirketi Taksim’deki Almanya Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Birleşik Metal-İş’te örgütlendikten sonra işten çıkartılan işçiler, “Sendika hakkımız engellenemez” yazılı pankart açtı. Eylem boyunca sık sık “Patronların kölesi olmayacağız”, “İnadına sendika, inadına DİSK”, “Erlau işçisi direnişin simgesi” sloganları atan işçiler adına basın açıklamasını Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar yaptı.

Görseli Büyüt

Atar: İşveren bu cesareti nereden alıyor?

Atar, şirketin Almanya’daki patronu Benjamin Rigel’in Gebze’deki fabrikaya geldiğini ve fabrikada sendikaya izin vermeyeceğini söylediğini aktardı.

Atar, şunları kaydetti:

“Şirketin patronu sendikaya izin vermeyeceğini ve işten atılan sendikalı işçileri geri almayacağını hiç utanmadan söyledi. İşveren bu cesareti nereden alıyor?

Bu ülkede özel sektörde çalışanların toplu iş sözleşme hakkından yararlananların oranı yüzde 7. Yüz işçinin doksan üçü sendikasız ve her türlü hakkı, hukuku, geleceği, işverenlerin iki dudağı arasında bir çalışma düzeni var. Siyasi iktidar olarak böyle bir düzen yaratırsanız, Alman işveren de gelir, ülkenin çalışanlarını köle yerine koyar. Onurlu davranan, hakkını arayan insanları da kapının önüne koyup üç gün sonra kurtulacağını hesap ederek davranır.”

Görseli Büyüt

“İnsan onuruna yakışır şekilde çalışmak istiyoruz”

Erlau Metal fabrikasında sendikalı olduğu için ilk işten çıkarılan işçi olan Abdullah Özkoç yaşananları bianet’e anlattı.

Özkoç, iş yerinde baskı, mobbing, küfre varan hakaretlerle karşılaştıklarını belirterek, “Ocak ayındaki zam toplantısında ise sıfır zam dayatmasıyla karşılaştık. Bunun üzerine biz arkadaşlar olarak örgütlenmeye karar verdik” dedi.

Sendikalı olduktan sonra işten çıkarılan Özkoç, “Bizim tek istediğimiz, tek talebimiz, anayasal hakkımız olan sendikamızın kabul edilmesi. Sendikalı çalışmak, insanca çalışmak, insan onuruna yakışır ve güvenceli bir şekilde çalışmak istiyoruz. Başka bir talebimiz yok. Bir an önce toplu iş sözleşmesi masasına oturulmasını ve işimize geri dönmeyi istiyoruz. İşimizi seviyoruz ve çalışmak istiyoruz” diye konuştu.

Görseli Büyüt

"Kazandırdıkça daha da aşağıya çekiliyoruz”

İşten çıkarılan bir diğer Erlau Metal işçisi, patronun işsizlik maaşı alamayacak bir madde ile işten çıkartmasını direnişi devam ettirmemeleri için yaptığını belirterek, “Ekonomik açıdan da zor durumdayız ama bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Erlau işçisi şöyle konuştu:

“Kirada oturan arkadaşlarımız var, çocukları okula giden arkadaşlarımız var. Eğitim açısından sıkıntı yaşayanlar, ailesinde sağlık problemi olanlar var. Yani bizi bu şekilde ekonomik ve sosyal olarak çökertmeye çalışıyorlar. Ama biz buna boyun eğmeyeceğiz. Ne olursa olsun, bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.”

“Almanya’daki fabrikalarında çalışanlar da bizimle aynı işi yapıyor ve orada sendika var. Onlar bizden çok daha iyi şartlarda çalışıyor. Ama iş Türkiye’ye gelince, biz söz konusu olduğumuzda, durum tamamen değişiyor” diyen işçi, “İşverenler sendikaya karşı bir tavır alıyor. Yani bize karşı sömürüye devam ediyorlar. Onlar ekonomik olarak bizden daha iyi durumdayken, biz tam tersine kazandırdıkça daha da aşağıya çekiliyoruz” İfadelerini kullandı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Erlau işçileri Birleşik Metal-İş metal işçileri
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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