NATO Zirvesi öncesi Ankara'da yeni kısıtlamalar

Ankara Valiliği, kentte düzenlenecek zirve nedeniyle 5-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında ulaşım ve trafik akışına ilişkin geçici tedbirler uygulanacağını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, zirve süresince kentte ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla bazı araçların şehir merkezine girişine sınırlama getirileceği, bazı güzergâhların trafiğe kapatılacağı ve belirlenen bölgelerde park yasağı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, 5 Temmuz 2026 saat 16.00’dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00’a kadar yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçların şehir içine girişine izin verilmeyecek.

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6-9 Temmuz arasında bazı güzergâhlar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği’nin yazılı açıklamasında, 6-9 Temmuz tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı olmak üzere, geliş ve gidiş istikametinde makam araçlarının kullanacağı güzergâhlar ile etkinlik alanlarının trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Trafiğe kapatılması kararlaştırılan güzergâhlar şöyle:

Ankara Çevre Yolu’nun, O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi’nde Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü,

Mevlana Bulvarı,

Özal Bulvarı,

İsmet İnönü Bulvarı,

Dumlupınar Bulvarı,

Anadolu Bulvarı,

Sakıp Sabancı Bulvarı,

Ankara Bulvarı,

Atatürk Bulvarı,

1071 Malazgirt Bulvarı,

Türk Kızılayı Caddesi,

Beştepe Caddesi,

Söğütözü Caddesi,

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi,

Alparslan Türkeş Caddesi,

Ufuk Üniversitesi Caddesi,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi.

Açıklamada ayrıca JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevrelerinde de trafik tedbirleri uygulanacağı bildirildi.

Valilik, bu cadde ve güzergâhlarda park halinde bulunan araçların 4 Temmuz’a kadar bulundukları yerlerden kaldırılması gerektiğini, kaldırılmayan araçların çekileceğini duyurdu.

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BASIN AÇIKLAMASI



36. NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK TEDBİRLER

⬇️https://t.co/FNsNBdinxR pic.twitter.com/sq7YuOvVYW — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 2, 2026

Belirlenen güzergâhlarda motokurye yasağı

Zirve tedbirleri kapsamında Ankara’da bazı cadde ve yollarda motokurye girişine de izin verilmeyecek.

Motokuryelerin 6-9 Temmuz tarihleri arasında giriş yapamayacağı güzergâhlar şöyle:

Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı’ndan başlanarak geliş ve gidiş yönünde, Ankara Çevre Yolu’nun O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi’nde Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü,

Mevlana Bulvarı,

Özal Bulvarı,

İsmet İnönü Bulvarı,

Dumlupınar Bulvarı,

Anadolu Bulvarı,

Sakıp Sabancı Bulvarı,

Ankara Bulvarı,

Atatürk Bulvarı,

1071 Malazgirt Bulvarı,

Türk Kızılayı Caddesi,

Beştepe Caddesi,

Söğütözü Caddesi,

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi,

Alparslan Türkeş Caddesi,

Ufuk Üniversitesi Caddesi,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi.

Motokuryeler ayrıca JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevrelerine de giremeyecek.

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Güzergâhlar üzerinde park yasağı uygulanacak

Valilik açıklamasına göre, zirve nedeniyle kullanılacak güzergâhlar üzerinde park yasağı da uygulanacak.

Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önü ile bahçeleri, taksi duraklarının önü, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM’ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları bu kapsamda olacak.

Araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları ve önlerinde bulunan araçlar, karavanlar ve konteynerler için de park yasağı uygulanacak.

Gıda ve ilaç taşıyan araçlar için ayrı düzenleme

Zirve tedbirleri kapsamında gıda ve ilaç taşıyan araçlara ilişkin de ayrı bir düzenleme yapıldı.

Buna göre, gıda maddesi taşıyan kamyonlar 6 Temmuz saat 00.00’dan 9 Temmuz saat 05.00’e kadar geliş güzergâhlarına göre Çevre Yolu’ndan İstanbul Yolu’na katılabilecek. Bu araçlar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönünü takip ederek Rajiv Gandhi Caddesi’nden GİMAT yönüne, oradan da Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan U dönüşü yaparak Toptancı Hali’ne giriş yapabilecek.

İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar ise 6 Temmuz saat 00.00’dan 9 Temmuz saat 05.00’e kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı kullanabilecek. Bu araçlar; Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı dışındaki güzergâhlardan geçiş yapabilecek.

"52 bin hayvan toplatıldı"

Öte yandan, Ankara Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokakta yaşayan 52 bin hayvanın toplandığını duyurdu. Zirve hazırlıkları kapsamında köpeklerin toplatılmasına "hız verildiği" basına yansımıştı.

Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tesbiti yapılan 52.000 sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52.000 sayısına ulaşılmıştır. Tesbit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir. — Yakup CANBOLAT (@YakupCanbolat) July 1, 2026

(NÖ)