Ji Kiliçdaroglu bo parlamenterên CHPê: Heta ku ez diyar nekim dê civîna komê neyê kirin
Kemal Kiliçdaroglu, derbarê Civîna Koma Meclîsê ya CHPê de nivîsek agahdarkirinê ji parlamenteran re şand.
Kemal Kiliçdarogluyê ku bi biryara îstînafê wekî Serokê Giştî yê CHPê hat diyarkirin, ragihand ku heta dîrok, rojev û cihê Civîna Koma Meclîsê ya partiyê ji aliyê wî ve neyê eşkere kirin, dê civîn neyê lidarxistin.
36emîn Daireya Hiqûqê a Dadgeha Edliyeya Herêmî ya Enqereyê, di 21ê Gulanê de derbarê 38emîn Kongreya Asayî a CHPê de biryara 'betalbûna mitleq' dabû. Bi vê biryarê wekî tedbîr Ozgur Ozel û rêveberiya partiyê ji kar hatin xistin û Kiliçdaroglu û rêveberiya kevn li şûna Ozel û rêvebiriya wî hatin wezîfedarkirin.
Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Kiliçdaroglu di nivîsa xwe de diyar kir ku di navbera endamên komê de derbarê dîroka Civîna Koma Giştî ya CHPê ya Meclîsê de hinek pirs û guman derketine û wiha got:
"Ji ber wê yekê, ez dixwazim hûn bizanibin ku dîroka civîna Koma Giştî ya CHPê ya Meclîsê hîn ji aliyê min ve nehatiye diyarkirin. Her ku dîrok, rojev û cihê lidarxistina civînê ji aliyê min ve hatin diyarkirin, agahdariya pêwîst dê ji we re were şandin. Heta ku ez diyar nekim, dê Civîna Koma CHPê ya Meclîsê neyê kirin."
