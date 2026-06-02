NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.06.2026 17:33 2 Hezîran 2026 17:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.06.2026 17:38 2 Hezîran 2026 17:38
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rêveberiya Kiliçdaroglu MYKa nû ya CHPê aşkere kir

Di lîsteya MYKa CHPê de, Rıfat Turuntay Nalbantoglu wekî Sekreterê Giştî û Muslim Sari jî wekî Berdevkê Partiyê hatin erkdarkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Navenda Nûçeyan a BIAyê
Lîsteya nû ya Lijneya Rêveberiya Navendî (MYK) ya ji 19 kesan pêktê ya rêveberiya Kemal Kiliçdaroglu, ku bi biryara îstînafê wekî tedbîr ji bo Serokatiya Giştî ya CHPê hat erkdarkirin, aşkere bû.

Ji bo CHPê biryara "betalbûna mitleq" hat dayîn
Her weha di lîsteyê de hat diyar kirin ku yekîneyên aborî, siyaseta dervayî, hiqûq û karên hilbijartinê wê rasterast girêdayî serokê giştî xebat bikin. Xebat jî wê bi rêya lijneyên şêwirmendiyê yên ku werin avakirin bên birêvebirin.

36emîn Daireya Hiqûqê a Dadgeha Edliyeya Herêmî ya Enqereyê, di 21ê Gulanê de derbarê 38emîn Kongreya Asayî ya CHPê de biryara 'betalbûna mitleq' dabû. Bi vê Ozgur Ozel û rêveberiya partiyê wekî tedbîr ji wezifeyê hatin dûrxistin û li şûna wan Kiliçdaroglu û rêveberiya wî hat wezîfedarkirin.
Ji Kiliçdaroglu bo parlamenterên CHPê: Heta ku ez diyar nekim dê civîna komê neyê kirin
Lîsteya MYKa nû ya rêveberiya Kiliçdaroglu ji van navan pêk tê:

    • Kemal Kiliçdaroglu - Serokê Giştî

    • Rifat Turuntay Nalbantoglu - Sekreterê Giştî

    • Orhan Saribal - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Rêxistinbûna Nava Welat

    • Bulent Kuşoglu - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Karên Îdarî û Darayî / Xezinedar 

    • Muslim Sari - Berdevkê Partiyê û Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Rêveberiyên Herêmî 

    • Semra Dinçer - Cîgira Serokê Giştî ya Berpirsa Rêxistinbûna Dervayî Welat 

    • Deniz Demir - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Medya û Têkiliyên bi Gel re

    • Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Tenduristiyê

    • Cemal Canpolat - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Sendîkayên Karsazan û Cîhana Kar

    • Necdet Saraç - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Civakî

    • Yildirim Kaya - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Perwerdeyê

    • Hasan Efe Uyar - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Ciwanan

    • Berhan Şimşek - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Çand û Hunerê

    • Devrim Barış Çelik - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Teknolojiyên Agahdarî û Ragihandinê

    • Ahmet Hakan Uyanik - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Ar-Ge û Hilberînê

    • Nevaf Bilek - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Geşepêdana Herêmî

    • Adnan Demirci - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Sendîkayên Karkeran û Saziyên Civaka Sivîl (STK)

    • Tahsin Tarhan - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Pîşesazî û Bazirganiyê

    • Gamze Akkuş İlgezdi - Cîgira Serokê Giştî yê Berpirsa Mafên Mirovan û Malbatê”

(VC/AY)

