Rêveberiya Kiliçdaroglu MYKa nû ya CHPê aşkere kir
Lîsteya nû ya Lijneya Rêveberiya Navendî (MYK) ya ji 19 kesan pêktê ya rêveberiya Kemal Kiliçdaroglu, ku bi biryara îstînafê wekî tedbîr ji bo Serokatiya Giştî ya CHPê hat erkdarkirin, aşkere bû.
Her weha di lîsteyê de hat diyar kirin ku yekîneyên aborî, siyaseta dervayî, hiqûq û karên hilbijartinê wê rasterast girêdayî serokê giştî xebat bikin. Xebat jî wê bi rêya lijneyên şêwirmendiyê yên ku werin avakirin bên birêvebirin.
Lîsteya MYKa nû ya rêveberiya Kiliçdaroglu ji van navan pêk tê:
Kemal Kiliçdaroglu - Serokê Giştî
Rifat Turuntay Nalbantoglu - Sekreterê Giştî
Orhan Saribal - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Rêxistinbûna Nava Welat
Bulent Kuşoglu - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Karên Îdarî û Darayî / Xezinedar
Muslim Sari - Berdevkê Partiyê û Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Rêveberiyên Herêmî
Semra Dinçer - Cîgira Serokê Giştî ya Berpirsa Rêxistinbûna Dervayî Welat
Deniz Demir - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Medya û Têkiliyên bi Gel re
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Tenduristiyê
Cemal Canpolat - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Sendîkayên Karsazan û Cîhana Kar
Necdet Saraç - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Civakî
Yildirim Kaya - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Perwerdeyê
Hasan Efe Uyar - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Ciwanan
Berhan Şimşek - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Çand û Hunerê
Devrim Barış Çelik - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Teknolojiyên Agahdarî û Ragihandinê
Ahmet Hakan Uyanik - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Ar-Ge û Hilberînê
Nevaf Bilek - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Geşepêdana Herêmî
Adnan Demirci - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Sendîkayên Karkeran û Saziyên Civaka Sivîl (STK)
Tahsin Tarhan - Cîgirê Serokê Giştî yê Berpirsê Polîtîkayên Pîşesazî û Bazirganiyê
Gamze Akkuş İlgezdi - Cîgira Serokê Giştî yê Berpirsa Mafên Mirovan û Malbatê”
(VC/AY)