Murat Çelik davası: İşkence iddiası “yetki aşımı” sayıldı, sanık polis terfi etti

Avukat Murat Çelik’in, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın eyleminde ters kelepçeyle gözaltına alınıp darp edilmesine ilişkin ikisi amir beş polisin “zor kullanma yetkisini aşmak” ve “kasten yaralama” suçlamasıyla yargılandığı dava bugün devam etti.

Çağlayan'daki İstanbul 76. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlaması gereken duruşma mahkeme hakiminin değişmesi ve yeni atanan hakimin göreve başlamaması nedeniyle ancak 12.30'da geçici görevlendirme yapıldıktan sonra başladı.

Gelen hakim Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kaydındaki sorun nedeniyle duruşmayı 55 Asliye Ceza Mahkemesine aldı.

Duruşmayı kalabalık bir izleyici gurubu takip etti. Paris Barosu, Lyon Barosu, Sınır Tanımayan Savunma Avukatlar Birliği (Fransa), Risk Altındaki Avukatlar İçin Uluslarası Gözlemevi, İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği (İspanya), Legal Centre Lesvos (Yunanistan), İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve Cumartesi Anneleri/İnsanları Çelik'le dayanışma gösterdi.

Ayrıca mahkeme salonu önünde duruşma boyunca sivil ve üniformalı polisler bekledi.

Duruşma öncesi iki sanık polis memuru salon önündeydi. Ancak mahkemeye girmediler. Duruşma Çelik’in beyanıyla başladı. Çelik 1990’da avukatlığa başladığını anlatarak şunları söyledi:

"90’lar gözaltında kayıpların yaygın olduğu bir dönemdi. O günden bugüne de insan haklarını önemsiyorum. 36 yıldır avukatlık yapıyorum. Bugün Birleşmiş Milletler (BM) İşkence Görenlerle Uluslararası Dayanışma Günü. Bu nedenle duruşmaya gelenlerin desteğini önemli buluyorum.

Üç yıl önce Cumartesi Anneleri’nin eyleminde gözaltına alındım. İşkence gördüm. TİHV, uğradığım muamelenin işkence olduğuna dair rapor düzenlendi. Vücudumun 33 yerinde ekimoz vardı. Tüm bulguların işkenceye işaret ettiğini söylediler.

Sanıkların yargılanması için büyük bir çaba sarf ettik. İşkenceden yargılanmalarını isterken yetki aşımından dava açıldı. Bugün gelinen noktada sanıklar yok. SEGBİS kayıtları eksik.

Avukat Murat Çelik’e işkence davasında SEGBİS kayıtları kayboldu

Geçen duruşmaya sanık dört polis vardı. İkisinin bana işkence eden polis olduklarını teşhis ettim. Bir polis memuru ise görev değişikliğiyle Erzurum’a gitmişti. Celse arasında ifadesi alındı. Orada da bana işkence eden polis memurunu teşhis ettim.

İlhan Ç. işkenceye uğradığımda komiserdi ama Erzurum’da gururla başkomiser olduğunu anlattı. Net olarak söyleyeyim. Kelepçeyi taktıktan sonra beni yere düşüren komiserdi kendisi. Üçünü de tespit ediyorum… Aradan geçen üç yıla rağmen sağlık sorunları yaşamaya devam ediyorum.”

Çelik, işkencenin gözaltına alınmasının sonrasında gözaltı aracında ve hastanede de devam ettiğini anlattı. “Türkiye’de 12 Eylül öncesi ve sonrası hiçbir şey değişmedi” diye konuştu.

"Bu davanın işkenceden açılması gerekiyordu"

Çelik’in ardından avukatı Several Ballıkaya söz aldı. Türkiye’de bağımsız inceleme yapan ve tanınırlığı olan tek resmi kurum TİHV olduğunu belirterek başladı. Ardından da şunları ekledi:

“TİHV raporunda çok somut bulguları sayarak bunun işkence olduğunu söyledi. Adli Tıp Kurumu (ATK) ise raporunda böyle bir tespit yapmadı. Ancak aynı bulgular onların raporunda da vardı. ‘Basit müdahale ile giderilemeyecek nitelikli yaralanma’ dedi. Zaten ATK raporlarında bir değerlendirmeye yer vermez. Ancak bulguları bunun bir işkence olduğunu kanılar nitelikte.

Savcılığın soruşturma aşamasındaki tanımlaması hukuki tanımladır elbette ama suç vasfında hata yapmıştır. Bu davanın işkence olarak açılması gerekiyordu.”

Ballıkaya daha sonra konuyu çözümlemesi yapılamayan SEGBİS kayıtlarına getirdi. Kayıtlarla ilgili sorunun çözülebilmesi ile ilgili taleplerde bulundu.

SEGBİS kaydının eksik kısmı incelenecek

Duruşma diğer katılan avukatların beyanlarıyla devam etti. Beyanların ardından mahkeme savcının mütalaasını aldı. Savcı, İstanbul Bilgi İşlem Müdürlüğüne müzekkere yazılarak SEGBİS kaydının akıbetinin sorulmasını, ayrıca SEGBİS kaydının bulunduğu CD’nin Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderilerek kaydın duyulmayan kısımlarıyla ilgili düzeltme yapıp yapamayacaklarının sorulmasını talep etti.

Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak SEGBİS kaydının akıbetinin sorulmasına, kaydın çözülmesi, incelenmesi ve muhafaza edilmesi için de diğer ilgili kurumlara yazı yazılmasına, katılan tarafın çeşitli taleplerinin kayıtlar çözüldükten sonra değerlendirilmesine hükmetti.

Davada bir sonraki duruşma 9 Ekim saat 10.30’da görülecek.

Polisler, avukat Murat Çelik’e işkence davasında yargılanacak

(HA)