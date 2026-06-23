Avukat Murat Çelik’e işkence davasında SEGBİS kayıtları kayboldu

Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın 8 Temmuz 2023’teki 954. hafta eyleminde avukat Murat Çelik’i ters kelepçeyle gözaltına alıp şiddet uyguladıkları suçlamasıyla yargılanan beş polisin davasında üçüncü duruşma 26 Haziran’da görülecek.

İstanbul Adliyesi 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık polisler, “zor kullanma yetkisinin sınırını aşmak” ve “kasten yaralama” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Davanın üçüncü duruşmasının tarihi aynı zamanda Birleşmiş Milletler İşkence Görenlerle Uluslararası Dayanışma Günü'ne denk geliyor.

İlk duruşmaya polisler gelmedi

Davanın ilk duruşması 9 Ekim 2025’te görüldü. Duruşmaya sanıklar dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de görevli komiserler Ali H. ve İlhan Ç. ile polis memurları Burak Mehmet Ç., Fatih A. ve Zahir K. katılmadı.

Avukat Murat Çelik’e işkence davasında sanık polisler duruşmaya gelmedi

18 Şubat’taki ikinci duruşmaya ise İlhan Ç. dışında dört polis katıldı. Mahkeme, İlhan Ç.’nin bir sonraki celse savunmasının alınması için talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı 26 Haziran’a erteledi. Sanık polisler mahkemede “Zor kullandık ama yaralama niyetimiz yoktu?” diye savunma yaptı.

Polislerden işkenceye savunma: Zor kullandık ama yaralama niyetimiz yoktu

İlhan Ç. Erzurum’da dinlendi

Mahkeme, celse arasında Erzurum’a tayin edilen sanık komiser İlhan Ç.’nin savunmasını talimat yoluyla aldı.

Erzurum 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savunma yapan İlhan Ç., olay günü Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın İstiklal Caddesi’nde gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yaptığını öğrendikten sonra polis ekipleriyle olay yerine gittiklerini söyledi.

Eylemin izinli olmadığının kendilerine söylendiğini belirterek, gruba dağılmaları yönünde sözlü uyarıda bulunduklarını anlattı.

Çelik’in de aralarında olduğu 31 kişinin gözaltı işlemleri için emniyete götürülmek üzere araca davet ettiklerini, Çelik’e “Buyurun araca binelim” dediğini, ancak Çelik’in koluna vurduğunu ve araca binmediğini iddia etti.

Sanık polis, “Kendisini yere attı. Daha sonra direncini kıracak derecede zor kullanarak gözaltına aldık. Bizim müdahalemiz sonucunda yere düşmedi. Suçsuzum, beraatımı talep ederim” dedi.

Ancak İlhan Ç. olay gününe ilişkin bu anlatımına karşın Murat Çelik’in kendilerine avukat olup olmadığını söyleyip söylemediğini hatırlamadığını belirtti. Ayrıca olay yerinde kendisinden daha rütbeli mirleri olduğunu söyleyip onların isimlerini ve rütbelerini de hatırlamadı.

Çelik: Ters kelepçeyi o uyguladı

Sanık İlhan Ç.’nin savunmasının ardından söz alan Murat Çelik ise İlhan Ç.’yi teşhis etti. Çelik, olay sırasında kendisine ters kelepçe uygulayan ve fiziksel güç kullanan kişinin İlhan Ç. olduğunu söyledi:

“Huzurda bulunan sanık olay sırasında bana ters kelepçe uygulayan, bana fiziksel güç kullanan şahıstır. Net olarak teşhis ediyorum. Ben olay yerinde sanığa avukat olduğumu söylemiştim. Avukata kelepçe takılamayacağını da söylemiştim.”

Çelik, dosyadaki kamera görüntülerinin de bunu gösterdiğini belirterek sanıktan şikayetçi oldu:

“Dosya arasında yer alan kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere beni fiziki güç kullanarak yere yatıran, kelepçe takan ve şahsımı yaralayan kişi huzurda bulunan sanıktır. Bu olaydan fiziki olarak hasar gördüm, üç yıldır tedavi görmekteyim. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum.”

Mahkeme, İlhan Ç.’nin savunması ve Murat Çelik’in beyanının ardından duruşmayı, evrakın İstanbul Adliyesi 62. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi için sonlandırdı.

SEGBİS kaydında 1,5 saatlik bölüm eksik

Öte yandan davayla ilgili bir başka gelişme ise 18 Şubat’taki ikinci duruşmanın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kayıtlarına ilişkin yaşandı.

Mahkeme, duruşmadaki savunma ve beyanları SEGBİS ile kayda aldı. Kayıt, deşifresinin yapılması için bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi ise toplam 2 saat 18 dakika 14 saniyelik kaydın incelenmesinde, 1 saat 33 dakika 58 saniyelik bölümde yalnızca dip ses ve görüntü bulunduğunu, herhangi bir konuşmanın kayda geçmediğini tespit etti.

Bilirkişi, bu nedenle yalnızca 1:33:58’den sonraki bölümün çözümlemesini yapabildi.

Murat Çelik, bu duruma tepki göstererek başvurularına rağmen kayıtların kurtarılması yönünde henüz girişimde bulunulmadığını ve sonuç alınamadığını söyledi:

“26 Haziran’daki duruşmada, 1,5 saatten fazla bir bölümü kapsayan SEGBİS kaydının ‘ses içermediği’ gerekçesiyle yazıya dökülememesi ve dosyaya eklenememesi temel gündemlerimizden biri olacak. Başvurularımıza rağmen kayıtların kurtarılması yönünde bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamış olmasını da mahkeme gündemine taşıyacağız.”

Polisler, avukat Murat Çelik’e işkence davasında yargılanacak

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(HA)