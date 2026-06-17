Mehmet Acettîn hat desteserkirin
Yek ji xwediyên Ajansa Nûçeyan a Etkînê (ETHA) û mafparêz Mehmet Acettîn duh sibehê di serdegirtina mala xwe de hat desteserkirin.
Hat ragihandin ku ev desteserkirin di çarçoveya lêpirsîna li dijî Kovara Marksîst Teoriyê de hatiye kirin.
Hevserokê ESPê Çepnî jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin
Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê îdia kir ku Kovara Marksîst Teorî a di bin banê fîrmaya “Varyos Gazetecilik”ê de, “ji bo fînansekirina MLKPê wekî paravan hatiye bikaranîn.” ETHAyê jî nivîsand ku medyaya nêzîkî desthilatdariyê Kovara Marksîst Teorî weke hedef nîşan daye.
Di çarçoveya lêpirsînê de ji bilî Acettîn, ji bo sê kesên din jî biryara girtinê hat derxistin. Edîtora ETHAyê Nadiye Gurbuz a ku di nav van kesan de ye û niha girtî ye, ji Girtîgeha Jinan a Girtî ya Bakirkoyê bi SEGBÎSê îfade da.
ETHAya ku edîtor û nûçegihanên wê hatibûn girtin li benda piştgiriyê ye
Kesên din ên ku biryara desteserkirina wan hatiye derxistin; rêvebirên karên nivîsan yên berpirsiyar ên serdemên nû û kevn ên Rojnameya Atilimê û Kovara Marksîst Teorî, Tulin Gur û Huseyin Dagdeviren in.
Acettîn, di operasyona 3ê Sibatê ya li dijî sosyalîstan de jî hatibû desteserkirin û paşê bi biryara zîndanîkirina li malê hatibû berdan.
Rojnamegeran li Taksîmê daxuyanî dan: Divê hemû rojnamegerên girtî werin berdan
Operasyona li dijî sosyalîstan
Polîsan di sibeha Sêşema 3ê Sibata 2026an de, di heman demê de li 22 bajaran operasyon li dijî sosyalîstan pêk anî.
Ev operasyon li dijî Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP), Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF), Meclisên Jinên Sosyalîst (SKM), Komeleya Jinên Ciwan a Kaktûsê, Sendikaya Lîmter-Îşê ya girêdayî DÎSKê, Yekîtiya Xwendekarên Lîseyê (LÖB), Polen Ekolojî, Weqfa Lêkolînên Zanist Perwerde Estetîk Çand û Hunerê (BEKSAV), Buroya Hiqûqê ya Bindestan (EHB), Ajansa Nûçeyan a Etkînê (ETHA) û çendîn saziyên din hat kirin.
Dozgeriyê îdia kir ku ev sazî û komele, şaxên rêxistinî yên MLKPê ne. Di serdegirtina malan de zêdetirî 100 kes hatin desteserkirin. Ji ber îdiayên “endamtiya rêxistinê” û “propagandaya rêxistinê” nêzîkî 80 kes hîn jî girtî ne.
Ew kesên ku îdianameya wan amade bûye, dest bi dadgehkirina wan hate kirin. Hevseroka Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF) Berfîn Polat û Seroka Komeleya Polen Ekolojiyê Cemre Nayîr, di hefteyên borî de cara yekem derketin pêşberî dadwer û di danişîna yekem de hatin berdan.