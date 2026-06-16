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YT: Yayın Tarihi: 16.06.2026 17:25 16 Haziran 2026 17:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.06.2026 17:40 16 Haziran 2026 17:40
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Mehmet Acettin gözaltına alındı

ETHA, ajansın sahiplerinden Mehmet Acettin’in yeniden gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında editörleri Nadiye Gürbüz’ün de cezaevinden SEGBİS’le ifade verdiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mehmet Acettin gözaltına alındı

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) sahiplerinden insan hakları savunucusu Mehmet Acettin bu sabah evin yapılan baskınla gözaltına alındı.

Gözaltı, Marksist Teori Dergisi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Varyos Gazetecilik firması bünyesindeki Marksist Teori Dergisi’nin “MLKP’nin finansmanı için paravan olarak kullanıldığını” iddia etti. ETHA ise iktidara yakın medyanın Marksist Teori Dergisi’ni hedef gösterildiğini yazdı.

Soruşturma kapsamında Acettin dışında üç kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Bu kişiler arasında yer alan ETHA editörü Nadiye Gürbüz, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nden SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Atılım gazetesi ve Marksist Teori Dergisi’nin bu dönem ve önceki dönem sorumlu yazı işleri müdürleri Tülin Gür ile Hüseyin Dağdeviren hakkında gözaltı kararı çıkartılan diğer kişiler.

Acettin, sosyalistlere yönelik 3 Şubat’ta yapılan operasyonda da gözaltına alınmış, daha sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyalistlere yönelik operasyon

3 Şubat 2026 Salı sabahı polis 22 kentte sosyalistlere operasyon düzenledi.

Operasyon Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Kaktüs Genç Kadın Derneği, DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, Liseli Öğrenci Birliği (LÖB), Polen Ekoloji, Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV), Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) ile çeşitli kurumlara yönelikti.

Savcılık bu kurum ve kuruluşların MLKP'nin yapılanması olduğunu iddia etti. Ev baskınlarında 100’den fazla kişi gözaltına alındı. “Örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla yaklaşık 80 kişi halen tutuklu.

İddianamesi hazırlanan kişiler ise yargılanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda hakim karşısına çıkan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Eş Başkanı Berfin Polat ile Polen Ekoloji Derneği Başkanı Cemre Nayir ilk duruşmada tahliye edildiler.

Ancak diğer yandan sosyalistlere yönelik operasyon haberleri gelmeye devam ediyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
etha
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