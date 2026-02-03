TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.02.2026 08:02 3 Sibat 2026 08:02
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.02.2026 08:26 3 Sibat 2026 08:26
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Hevserokê ESPê Çepnî jî di nav de gelek kes hatin desteserkirin

Polîsan li dijî ESP, Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF), Meclîsên Jinên Sosyalîst (SKM), Sendîkaya Limter-İş a girêdayî DİSKê, Polen Ekoloji, BEKSAV û hin saziyên sosyalîst operasyon pêk anîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Polîsan vê sibehê li dijî Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP) operasyon pêk anîn. Hevserokê Giştî ê ESPê Murat Çepnî jî di nav de gelek sosyalîst hatin desteserkirin. Her weha xebatkarên ETHAyê jî di nav kesên hatine desteserkirin de hene.

Polîsan li dijî ESP, Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF), Meclîsên Jinên Sosyalîst (SKM), Sendîkaya Limter-İş a girêdayî DİSKê, Polen Ekoloji, BEKSAV û hin saziyên sosyalîst operasyon pêk anîn.

Heta niha kesên navên wan diyar bûne ku hatine desteserkirin ev in:

Hevserokê Giştî ê ESPê Murat Çepni, Fatoş Çelik, Hacer Elçin, Okan Danacı, Gazeteci Pınar Gayıp, Gazeteci Züleyha Müldür, Hasan Polat, Gazeteci Müslüm Koyun, Emre Altan, Cemil Aksu, Hasan Hüseyin Yeşilova, Ahmet Bilal Bay, Tanya Kara, Hivda Selen, Ozlem Gumuştaş, Meral Tatar, Uğur Ok, Emrah Topaloğlu, Ruşa Sabur, Hıdır Sabur, Yalçın Demir, Kanber Saygılı, Fatma Saygılı, Ali Haydar Saygılı, Aynur Ergül, Satiye Ok, Berfin Polat, İleri Devrim Yurtsever, Beycan Taşkıran, Ramazan Karakaya, Aydın Kılıçdere, Hacı Çiçek, Mehmet Acettin, Emin Orhan, Şahin Tümüklü, Hatice Endam Özaslan, Esvet Şahin, Hüseyin Acer, Ayşe Yılmaz, Dilan Ergül.

(EMK/AY)

Stenbol
ESP operasyon murat çepni etha Polen Ekoloji Cemîl Aksû
