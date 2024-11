MEB’den “kreşler kapatılsın” talimatına Özel’den tepki

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), kreşlerin kapatılması ve yeni kreşlerin açılmaması yönünde talimat gönderdiği ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediyelere bağlı kreş ve benzeri yerlerde “izinsiz eğitim faaliyetlerinin tespit edildiğini” ve bu faaliyetlerin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na aykırı olduğunu savundu.

İBB Meclisi de konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"AKP'nin 2024 yılı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un başında bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan valiliklere gönderilen yazı ile birlikte belediye kreşlerinin kapatılması talep edilmiştir. Biz göreve gelmeden önce SIFIR adet olan ve bugün sayısı 105'e ulaşan çocuk etkinlik merkezlerimizde, şimdiye kadar 20 bin öğrencinin faydalandığı kreşlerimizi kapatmaya yeltenen iktidara sesleniyoruz: Yıllık 9877 sayıda öğrenci kapasitesi ile binlerce aileye hizmet götürmekteyiz. Bakanlığın bu isteği ile birlikte 6000'e yakın kadın velimiz iş hayatından uzaklaşacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, MEB’in kreşlerin kapatılması talimatını eleştirdi:

"Dertleri eğitim değil. Öyle olsa kreş açarlardı. Kreş bahane belediyelerimizin çalışmasına engel olmak istiyorlar" dedi.

Okulların temizlenmesi ve çocuklara okullarda yemek verilmesi için attıkları adımların da engellendiğini hatırlatan Özel “Tarikatlarla protokol yapanlar, belediyelerimizi engelliyor. Buyrun buraları denetleyin ama dertleri bu değil” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının düzenlediği "Çare Eşitlikte" Çalıştayı’nda konuştu.

Özel, iktidarın CHP’li belediyelerin kreşlerini kapatma girişiminde bulunduğunu açıkladı.

CHP'li belediyelerin 653 çocuk bakımevi ve 75 tane yurt açtığını belirten Özel, şöyle dedi:

"Ankara Valiliği’nden dün ABB’ye, Manisa Valiliği’nden Manisa Büyükşehir’e ve İçişleri, Milli Eğitim ve Çevre Bakanlıklarından valiliklere gelen yazılar var. Dedikleri şu: ‘CHP’li belediyeler ışık hızında kreş açıyorlar. Bütün anketlerde CHP belediyeciliğinden müthiş bir memnuniyet var. Biz de biliyoruz, onlar da biliyor ve en çok memnun olunan alanların başında kreşler geliyor.’ Binlerce anne işe gitme imkanı buluyor, çocukların karnı doyuyor, süt içiyor, oyun oynuyor. Bu Sayın Erdoğan’ın karnını ağrıtıyor. Bu ‘Anne Kart’ uygulaması hızla yaygınlaşıyor. Seçmen davranışını en çok etkileyen belediye hizmeti olarak tescil edildi."

"Hadi gelin kapatın, hodri meydan" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Tarikatlara gitsinler diye bir tane yurt açmadılar. 70-75 tane yurt açtık. 80’nin üzerinde yurt bu ayın sonunda hizmete açılacak. Milli Eğitim, Çevre ve İçişleri Bakanlığı’na yazı yazmış. İçişleri de valiliklere: ‘Kreş eğitim yuvasıdır, eğitim Milli Eğitim’in işidir, yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın.’ Hadi gelin kapatın, hodri meydan. Bu uygulamanın sonuna kadar arkasında duracağız. Bu uygulamanın sonuna kadar arkasında duracağız. Tayyip Bey, bizimle mücadele etmenin yolu, açtığımız kreşleri, yurtları kapatmak değildir. Bizimle mücadele edeceksen, senin de belediyelerin var. Sen de kreş yapmaya, sen de yurt açmaya, sen de CHP gibi israfa değil, hizmete yönelik belediyecilik yapmaya başlarsan o zaman bizimle rekabet edebilirsin. Yoksa nal toplarsın.”

MEB'e seslenen Özel, şöyle dedi:

"Milli Eğitim olarak gel, protokol yap. Gel Milli Eğitim olarak de ki, ‘Eğitim de verelim’ de. ‘Bu çocukları siz alıyorsunuz, doyuruyorsunuz, bakıyorsunuz, biz de Milli Eğitim olarak atanamayan öğretmenlerden 10 bin tane de biz alalım, belediye kreşlerine de öğretmeni biz yollayalım’ de. Vallahi kabul ederiz, vallahi kabul ederiz.. Ya sen tarikata, cemaate eğitimde işbirliği protokolü yapacaksın, efendim dört yaşında çocukları olmadık yerlere yollayacaksın, oralarda ‘Öğretmen yok’ diyenlere, ‘Onların aldığı eğitim daha iyi, daha önemli eğitim. Bilmem ne’ diyeceksin. Bilmem ne protokolüyle sınıfın ortasına mezar getireceksin, çocuklara mezar başında yas tutmayı öğreteceksin. Gülmeyi öğretmek gerekirken ağlamayı öğreteceksin. Ondan sonra çocukların yüzünü güldürenlere ‘Güldürme, anası babası gelecek seçimde sana oy vermesin’ diyeceksin."

Kanun ne diyor?

Belediyeler Kanununun 16'ıncı Madde'nin b fıkrasına göre, Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.