İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlediği "Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı"nda, eğitimin toplumsal eşitlik ve geleceği inşa etmekteki önemine vurgu yaptı.

“Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı”, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Florya’daki yerleşkesinde düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Suat Özçağdaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı. TBB ve İBB Başkanı İmamoğlu da çalıştayın “ufuk turu” bölümüne konuşmacı olarak katıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, ilçedeki okullara destek için gittiğini ve okul kapılarının "Büyükşehir yapacak" denilerek kendisine kilitlendiğini anlatan İmamoğlu, "Gittin okulların kapılarını kapattın, ‘büyükşehir yapacak’ falan filan dedi. Ne oldu? Kıyıda köşede bir ilçenin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Yani bunu yaparsan, daha kötüsü olur. Uyarıyorum yani" dedi.

İmamoğlu, konuşmasında özellikle kreşlerin ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasının, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

"İBB'nin önceki dönemlerde bir tane bile kreşi yoktu" diyen İmamoğlu, şu anda 105 kreşle hizmet verdiklerini ve bu sayının 150’ye çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“Kreşler, sadece çocuklarımızın eğitimine değil, aynı zamanda dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeye de katkı sağlıyor” ifadesini kullanan İmamoğlu, “Bizim açtığımız kreşler kamunun kreşi, milletin kreşi. Partizan zihniyetin engelleme çabalarına rağmen bu hizmetleri büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasında kız çocuklarının eğitimine de özel bir yer ayıran İmamoğlu, “Bir kız çocuğunun okumasına engel olunması, benim için kabul edilemez. Onların okuyabilmesi için her türlü desteği sağlıyoruz” dedi. Ayrıca, 43 bin öğrenciye eğitim seti desteği sağladıklarını, 14 öğrenci yurdunda toplam 5 bin 819 öğrenciye barınma imkanı sunduklarını ve bu çalışmaları daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kreşlerin ve okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken İmamoğlu, "Okul öncesi eğitime katılım oranı Avrupa’da yüzde 93 iken, ülkemizde bu oran yüzde 50’nin altında. Bu büyük bir eşitsizlik. Kreş sayısını artırarak bu açığı kapatmak için çalışıyoruz” dedi. Eğitimde partizan engellemeleri eleştiren İmamoğlu, “Eğitimde başarılı olmak için şeffaf ve liyakat esaslı bir yönetim anlayışı benimsemeliyiz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre İstanbul'da yapılan çalışmaların bir kısmı şöyle:

14 öğrenci yurdu açılarak 5.819 üniversite öğrencisine barınma sağlandı.

100 bin üniversite öğrencisine toplam 1,5 milyar liralık eğitim desteği verildi.

83 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine maddi eğitim desteği, 43 bin öğrenciye eğitim seti desteği sağlandı.

· Bölgesel İstihdam ve Eğitim Merkezleri:

29 noktada Bölgesel İstihdam Ofisleri açıldı.

İSMEK üzerinden gençlere mesleki eğitimler verilerek iş imkanları yaratılıyor.

Eğitimli ve sertifikalı bireyler oluşturma hedefiyle çeşitli kurslar düzenleniyor.

Ne olmuştu? Belediyeleri denetleme yetkisi olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kreşi olan belediyeler için valiliklere 18 Kasım'da talimat yazısı göndermişti. Talimatta, belediyelere bağlı 'kreş' adı altında açılan yerlerde 'okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiği' belirtilmiş, valiliklerden belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi talep edilmişti. Söz konusu yazının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, kreşlerin kapatılmasını akıl tutulması olarak nitelendirip "Kreş niye açmadınız o zaman. Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin" demişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘Yuvamız İstanbul’ projesi kapsamında, 2019’dan bu yana kent genelinde 105 kreş açıldı.

(EMK)