İstanbul Valiliği'nden İBB'ye yazı: Kreş sayılarını bildirin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, valiliklere kreşi olan belediyeler için yazı gönderdi.

İstanbul Valiliği, belediyelere bugün gönderdiği yazı ile kreş, anaokulu sayılarının saat 15:00'e kadar verilen mail adresine bildirmelerini istedi.

Valilik yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderdi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can imzasıyla gönderilen yazı şöyle:

"İlimiz, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin, bağlı idareleri ve belediyelerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ellisinden fazla olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin, bağlı idarelerinin ve belediyelerin doğrudan veya dılaylı olarak hissesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler tarafından açılan anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi sayılarının ekte gönderilen tabloya eksiksiz bir şekilde işlenerek 28. 11. 2024 günü (bugün saat 15:00'e kadar exel ortamında [email protected] adresine iletilmesi, anaokulu, kreş ve gündüz bakımevi olmadığı takdirde belirtilerek mail atılması gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Ne olmuştu?

Belediyeleri denetleme yetkisi olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kreşi olan belediyeler için valiliklere 18 Kasım'da talimat yazısı göndermişti.

Talimatta, belediyelere bağlı 'kreş' adı altında açılan yerlerde 'okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiği' belirtilmiş, valiliklerden belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi talep edilmişti.

Söz konusu yazının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, kreşlerin kapatılmasını akıl tutulması olarak nitelendirip "Kreş niye açmadınız o zaman. Bu akıl tutulması, ne yapacağınızı şaşırmak. Allah bunlara akıl versin" demişti.

Kreşlerin kapatılma kararının siyasi olduğunu belirten İmamoğlu şöyle konuşmuştu:

"Bizim kreşlerimiz sizin Kanal İstanbul'u yendi. Kent lokantalarımız sizin vicdanınızı alt üst etti. Şimdi diyorsunuz kreşlerinizi kapatın. Şu anda açtığımız 100 kreşte 1500 kişi çalışıyor. Bu kreşlerde çalışanların yüzde 97'si kadın. Şimdi 20 bin annenin yararlandığı kreşleri 'kapat' diyorsun. Bu akılla millet önümüzdeki sandıkta git başımdan diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın çöpe atın."

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise AKP Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve şu yanıtı vermişti: "Sayın İmamoğlu’nun Türkçe okuduğunu anlama yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı. Hiç böyle bir katakulliye kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var, bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili yaşadığı süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. İyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim, bu birincisi. İkincisi, birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki, hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu’nun yönetim tarzı, takdir kendisinindir. Biz hukuk devletinin prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz."

(RT)