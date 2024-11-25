İmamoğlu'ndan “kreş kapatılsın” tepkisi: Hadi gel de kapat

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı” tanıtım toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belediyelerin kreşlerini kapatmaya yönelik yazısına sert tepki gösterdi.

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İmamoğlu, “Senin yazın var ya vız gelir tırıs gider kardeşim. Hadi gel de kapat! Kreşlerimizi kapatmaya cesaretin varsa, seni davet ediyorum” diyerek Bakanlığı eleştirdi.

İBB’nin kreş politikasının kadın istihdamını artırdığını ve çocukların geleceğine yatırım yaptığını vurgulayan İmamoğlu, bu tür politikaların engellenmesini “akıl tutulması” olarak nitelendirdi.

Kadın ve çocuk güvenliği öncelikli

İBB’nin açıkladığı eylem planında kadın ve çocuk güvenliği, ana öncelik olarak belirlendi. İmamoğlu, “Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, bu ülkenin en büyük kanayan yaralarından biri. Çocuklara dönük şiddet vakaları son 10 yılda iki katına çıktı. Kadın ve çocukları koruyamayan bu düzen, en savunmasızları tüketiyor” dedi. İstanbul’da kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerin artırılması için 65 somut aksiyon içeren bir plan hazırlandığını belirten İmamoğlu, bu planın diğer belediyelere de ilham vermesini hedeflediklerini söyledi.

“Kadınların yanında olacağız, asla yalnız yürümeyeceksiniz”

Kadınların eşit ve güvenli bir yaşam hakkına vurgu yapan İmamoğlu, “Kadınlar ve çocuklar, bu şehirde asla yalnız yürümeyecek. İBB her zaman yanınızda olacak” ifadelerini kullandı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, kadın destek merkezlerinin sayısının artırılacağını, kadınlara hukuki ve psikolojik destek sağlanacağını ve kadın istihdamına yönelik projelerin devam edeceğini belirtti.

“Kreşler kadınların ekonomik bağımsızlığına katkı sağlıyor”

İBB’nin açtığı kreşlerin sadece çocuklar için değil, kadınlar için de ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir destek olduğunu belirten İmamoğlu, “Bugüne kadar 105 kreş açtık ve 1500 kişiye istihdam sağladık. 20 bin anne bu kreşlerden faydalandı. Kreşlerimizi kapatmaya çalışanlar, kadınların ekonomik özgürlüğüne de engel olmaya çalışıyor” dedi. 2024 sonuna kadar 150’den fazla kreş açmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Milli Eğitim Bakanlığı eğitim yerine kreş kapatmaya odaklanmış”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belediyelere kreşleri kapatma talimatı göndermesini eleştiren İmamoğlu, “Bir Milli Eğitim Bakanı, kreş kapatmak yerine daha fazla kreş açmaya çalışmalı. Kreşler, çocukların eşit eğitim hakkını sağlamak için olmazsa olmazdır. Biz, bu uygulamalarla kadınların yanında olacağız ve çocukların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa vurgusu

Kadına yönelik şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi’nin önemini vurgulayan İmamoğlu, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bu sözleşmeden çıkmak, kadınların yaşam hakkına yapılan bir saldırıdır. 6284 Sayılı Yasa’nın etkin bir şekilde uygulanması için tüm gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kadın ve çocuklara yönelik yenilikçi hizmetler

İmamoğlu, Anne Kart, kadın istihdam ofisleri, ücretsiz HPV aşısı, çocuk etkinlik merkezleri ve kadın sığınma evleri gibi projeleri hatırlatarak, yeni dönemde kadın ve çocuklara yönelik daha kapsamlı hizmetler sunulacağını açıkladı. Özellikle dijital şiddetle mücadele, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve eğitim projelerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Kadın ve Çocuk Hakları İçin Güçlü Bir Mücadele

Ekrem İmamoğlu, konuşmasını kadın ve çocukların haklarını savunma konusundaki kararlılığını vurgulayarak tamamladı: “Kadınların güvenli ve eşit bir yaşam hakkı mücadelesi, hepimizin ortak görevidir. İBB olarak bu mücadelede üzerimize düşeni yapacak, kadına yönelik şiddetin tümden ortadan kalktığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.”

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(EMK)